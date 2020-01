Paura per Luca Zingaretti: l’attore che interpreta il Commissario Montalbano su Rai Uno è stato investito a Roma, ecco le sue condizioni

Giornata da dimenticare per Luca Zingaretti. L’attore, protagonista su Rai Uno con il Commissario Montalbano, è stato investito da un auto a Roma. Attimi di tensione per l’attore e per la sua famiglia. L’incidente si è verificato nel quartiere Prati, nella centralissima piazza Cola di Rienzo, all’altezza di via Ezio. Zingaretti era in scooter quando è stato investito dall’auto. L’impatto con l’autoveicolo, guidato da un sessantunenne romano, ha fatto cadere l’attore e protagonista de Il commissario Montalbano sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Luca Zingaretti investito a Roma: le sue condizioni

Oggi pomeriggio l’attore de Il commissario Montalbano è stato investito a Roma nel quartiere Prati. Zingaretti transitava nei dintorni di piazza Cola di Rienzo con il suo scooter Kimko People quando è stato investito da una Nissan Note guidata da un 61enne. L’impatto con il veicolo ha fatto sbattere l’attore sull’asfalto. Il conducente della Nissan si è subito fermato per prestare soccorso all’attore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Fortunatamente nè Zingaretti nè il conduttore dell’autoveicolo sono rimasti feriti. L’attore, infatti, non ha avuto bisogno di cure ed è riuscito a tornare a casa con le proprie gambe. Il suo scooter, invece, ha avuto la peggio e probabilmente sarà poco utilizzabile. Pericolo scampato per l’attore, che, quando avrà impattato con la Nissan guidata dal 61enne, sicuramente avrà temuto il peggio per la sua salute. Zingaretti non ha ancora pubblicato alcun post sul suo account Instagram. È probabile che in serata l’attore rassicuri i suoi fan con un messaggio.

L’attore è amatissimo dal pubblico italiano. La serie televisiva de Il commissario Montalbano è una delle più seguite della televisione italiana e in autunno le repliche sono riuscite addirittura a battere i programmi che andavano in onda sulla rete del Biscione. Montalbano deve il suo successo anche alla penna di Andrea Camilleri, scomparso tragicamente lo scorso 17 luglio. Camilleri e Zingaretti erano due grandi amici, oltre che colleghi. L’attore romano, nel giorno della morte del maestro, l’ha ricordato e tributato con grande affetto e devozione. La morte di Camilleri ha lasciato un solco incolmabile nella letteratura italiana, ma anche nella serialità televisiva.