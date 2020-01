Giovanni Storti è sposato oppure no? Chi è sua moglie? Ha dei figli? Tutte le curiosità sulla vita privata del comico di Aldo Giovanni e Giacomo.

Aldo Giovanni e Giacomo. Si fa fatica a separare i loro nomi, eppure questi tre attori e comici hanno una vita “da single”. Delle famiglie e delle vite private che però non tutti conoscono bene. E infatti, su Giovanni Storti, uno dei membri del trio, abbiamo veramente poche informazioni. Non tutti infatti sanno chi è sua moglie, se ha dei figli, quanti anni ha lui e altre curiosità sulla sua vita privata. Vediamole insieme.

Tutto su Giovanni Storti del trio Aldo Giovanni e Giacomo

Giovanni Storti, attore, regista e scrittore oltre che, ovviamente comico del trio di Aldo Giovanni e Giacomo, è nato a Milano nel 1957, precisamente il 20 febbraio. Il volto di Giovanni che porta a teatro è ironico, ma anche un po’ quello cinico del gruppo e questo scatena sempre moltissime risate. La sua carriera è iniziata da piccolo. Prima suonava la tromba poi ha insegnati Acrobatica alla scuola di Arte Drammatica e poi è approdato nel trio comico che lo ha consacrato al successo. Tanti gli appuntamenti a teatro, i film, le partecipazioni a programmi televisivi…

Chi è la moglie di Giovanni?

Per quanto riguarda la moglie di Giovanni Storti sappiamo che l’attore è sposato con Annita Casolo. Sono una coppia felice, hanno anche due figli: Clara e Mara. Spesso sia la moglie che le figlie sono comparse nei film del trio comico come Chiedimi se Sono Felice e il Cosmo sul Comò. Altri dettagli però sulla vita privata dell’attore non ne abbiamo. Infatti non sappiamo molto di più perché ci tiene molto a preservare la sua famiglia da facili gossip e dalla luce dei riflettori.

Cosa non sapete su Giovanni Storti?

Tra le curiosità che però possiamo raccontarvi della vita privata di Giovanni Storti sappiamo che è un maratoneta e ha addirittura corso nel Sahara. Ama il Tai Chi e lo pratica a Milano costantemente e ogni tanto abbiamo visto anche qualche mossa riportata nei suoi sketch. Altra grande passione di Giovanni è l’inter la sua quadra del cuore e spesso, anche in questo caso, lo dimostra a teatro e nei film infilando qualche battuta sulle altre squadre.

Per chi volesse poi seguire più da vicino Giovanni Storti, c’è una brutta notizia. L’attore non ha profili social, possiamo solo vedere qualcosa nei canali Instagram del trio Aldo Giovanni e Giacomo.