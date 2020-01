Confessione choc di Rodrigo Alves, alias il Ken Umano, in un’intervista rilasciata al Mirror: il personaggio televisivo è pronto ad cambiamento drastico

Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken Umano o anche come Roddy Doll, è divenuto famoso in Italia e nel mondo per aver subito dozzine di interventi di chirurgia plastica nel tentativo di diventare come il marito di Barbie. Nel nostro paese Rodrigo è stato spesso ospite nel salotto di Barbara D’Urso come ospite a Domenica Live e a Pomeriggio Cinque. La conduttrice napoletana gli ha dato anche l’opportunità di entrare per alcuni giorni nella casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello. La sua esperienza nel reality show è stata ovviamente di passaggio e il Ken Umano non ha partecipato come un concorrente.

Rodrigo Alves, confessione choc del Ken Umano

Rodrigo, fino ad adesso conosciuto come il marito di Barbie, a quanto pare non è contento della propria trasformazione e soprattutto non si sente a suo agio nel corpo di un uomo. In un’intervista rilasciata al Mirror, il personaggio televisivo brasiliano-britannico ha dichiarato di essere una felice donna trans e presto apporterà alcune modifiche al suo corpo per essere a tutti gli effetti una vera e propria Barbie. Il personaggio televisivo cambierà anche il suo nome e da Rodrigo (o Ken) diventerà Roddy. L’aspirante moglie di Ken ha dichiarato al Mirror: “Dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo, ma mentivo a me stessa. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile”. Alves si appresta a cambiare genere in tutti i sensi, apportando anche dei drastici cambiamenti al suo fisico e al suo corpo. Per diventare una vera Barbie, infatti, Rodrigo dovrà eliminare i genitali e aggiungere i tratti distintivi di una vera e propria donna: “Presto farò rimuovere i miei genitali, tutto, anche i testicoli. Quello sarà il passo finale. Prima mi farò mettere protesi mammarie al silicone”. L’aspirante Barbie ha dichiarato di essere molto felice ed emozionata. Rodrigo inoltre ha aggiunto: “Spero solo che le persone possano accettarmi come donna e non giudicarmi o ridicolizzarmi”.

Siamo certi che la prima uscita televisiva della nuova Barbie umana sarà nel salotto di Barbara D’Urso durante una puntata di Domenica Live o di Live – Non è la D’Urso. I fan italiani non vedono l’ora di ammirare il cambiamento dell’ormai ex marito di Barbie.