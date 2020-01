Questa sera alle 20:45 scenderanno sul campo dell’Olimpico Roma e Torino per sfidarsi nella prima gara del 2020. Ecco dove vedere la partita Roma-Torino in tv e le formazioni.

Oggi 5 gennaio 2020 andrà in scena la diciottesima giornata di campionato Serie A. Alle 20:45 sul campo dell’Olimpico si affronteranno Roma e Torino: i granada visitano la capitale per il primo impegno del nuovo anno e, reduci dalla sconfitta in casa contro la Spal, cercheranno di conquistare il punto del pareggio o i 3 punti della vittoria. Il Torino è a metà classifica, a quota 21, mentre i giallorossi hanno concluso il 2019 con due vittorie consecutive (contro Spal e Fiorentina) ed occupano il quarto posto in classifica, con 35 punti. Quella dell’Olimpico è una partita che può regalare molte emozioni. La Roma vorrà certamente dare seguito all’ottimo finale: il loro obiettivo è mantenere il vantaggio sulle inseguitrici della zona Champions. Nella squadra di Fonseca sono due i ballottaggi; per Mazzarri invece due assenze pesanti, Bremer e Ansaldi. Chi avrà la meglio questa sera? Per ora le quote vedono abbastanza facile la vittoria della Roma, quotata a 1.50: il 2 ha la quota 6/7, il pareggio 4/5. Non ci resta che attendere il fischio di inizio!

Roma-Torino, diretta streaming in tv – No Rojadirecta: formazioni e dove vederla

Roma-Torino questa sera di 5 gennaio 2020 andrà in scena alle 20:45. La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai attivare in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili sul sito, con la possibilità di rinnovo automatico. attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi sul match tutti da gustare. L’incontro sarà disponibile anche per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, su Dazn1 (canale 209 del decoder Sky). Questa sarà l’unica partita di Serie A in esclusiva su DAZN, per oggi 5 gennaio. Sulla piattaforma potrai seguire anche la Serie BKT in streaming, live e on-demand: abbonati subito.

Segui live e in esclusiva Roma Torino su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese!

PROBABILI FORMAZIONI

La partita Roma-Torino è in programma allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta tv su DAZN e DAZN1. Le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All: Fonseca

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. All: Mazzarri

Per le ultime news sulla programmazione tv di questa sera e sulle altre gare di campionato di questa giornata CLICCA QUI