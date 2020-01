Alfonso Signorini e la nuova stanza del Grande Fratello: l’idea geniale

Alfonso Signorini vuole una nuova stanza al Grande Fratello e ha deciso di introdurre nella casa una vera e propria “macchina del tempo”: cosa dovranno affrontare i concorrenti di quest’anno?

Alfonso Sigorini ha introdotto una nuova stanza all’interno della casa del Grande Fratello. Come negli anni passati i concorrenti del reality show più famoso e più longevo d’Italia verranno divisi in diversi ambienti a seconda dei risultati ottenuti nella casa e del gradimento del pubblico, ma di certo non si era mai vista una vera e propria macchina del tempo all’interno della Casa di Cinecittà.

Alfonso Signorini annuncia la nuova stanza del Grande Fratello

Nel corso delle scorse edizioni sono stati introdotti all’interno della Casa più spiata d’Italia diversi ambienti, caratterizzati da vari arredamenti e temi. Tra tutti il più famoso è stato certamente il tugurio: una stanza priva di ogni comodità in cui venivano spediti i concorrenti meno amati dal pubblico o che avevano ottenuto risultati deludenti durante le prove della settimana.

Completamente opposto il funzionamento della suite, dove il concorrente più amato o che aveva superato alcune prove poteva trascorrere una notte in compagnia di un altro concorrente, godendosi tutte le comodità extra lusso come la vasca idromassaggio e un gigantesco letto matrimoniale.

Alfonso Signorini ha voluto introdurre una nuova stanza che prenderà ispirazione da un meccanismo che Mediaset ha già utilizzato per un’altra trasmissione: Il Collegio. Esattamente come gli alunni de Il Collegio, infatti, i concorrenti che abiteranno questa stanza speciale saranno catapultati in un’epoca differente e dovranno vestirsi e pettinarsi di conseguenza. I telespettatori del Grande Fratello VIP vedranno quindi alcuni concorrenti vestirsi come negli Anni Ottanta e abitare in una porzione della casa arredata esattamente come quarant’anni fa.

Non si sa ancora come verranno scelti i concorrenti obbligati a “tornare indietro nel tempo” vivendo nella zona anni Ottanta, ma di certo le dinamiche saranno spiegate nel corso della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello VIP, prevista per l’8 Gennaio 2020.

Tra le altre indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi si è anche scoperto che gli ex concorrenti del Grande Fratello che prenderanno parte a questa nuova edizione vivranno in una location separata dalla casa e che solo due tra loro entreranno a far parte dei concorrenti ufficiali del reality. Questa dinamica si applicherà solo agli ex concorrenti oppure anche agli altri? Che la “location separata” sia una sorta di “ultima spiaggia” dell’Isola dei Famosi? Per scoprirlo bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma di certo quest’anno al Grande Fratello VIP non mancheranno le sorprese!