Amadeus, colpo di scena in diretta ai Soliti Ignoti: svelati altri due Big che gareggeranno nella prossima edizione del Festival di Sanremo 2020.

Questa sera, 6 gennaio 2020, è in onda la puntata speciale de I Soliti Ignoti, abbinata alla Lotteria Italia. Come da tradizione, infatti, nella serata dell’Epifania, va in onda su Rai Uno l’estrazione finale dei biglietti vincenti. Nel corso della puntata speciale dello show condotto da Amadeus saranno svelati i 5 biglietti fortunati, tra cui l’attesissimo primo premio, del valore d 5 milioni di euro. Ma non è tutto: questa sera il conduttore non poteva non parlare del suo imminente e altrettanto atteso impegno televisivo, il Festival di Sanremo 2020. Manca meno di un mese all’inizio della settantesima edizione della kermesse canora più famosa d’Italia. E, questa sera a I soliti Ignoti, Amadeus ha ospitato i 24 big che gareggeranno sul palco dell’Ariston. 22 dei quali erano stati svelati già negli scorsi giorni. Chi sono gli altri due? È stato proprio Amadeus a dire i loro nomi, per la prima volta, questa sera in diretta. Scopriamoli insieme.

Amadeus, colpo di scena: Tosca e Rita Pavone tra i Big di Sanremo 2020

Sono Rita Pavone e Tosca le due concorrenti del Festival di Sanremo 2020 di cui non era stato ancora rivelato il nome, nei giorni scorsi. Il conduttore infatti aveva già rivelato in anteprima i nomi dei Big che parteciperanno alla gara canora più famosa del nostro Paese. Ma al’appello mancavano due nomi. Che sono stati rivelati in diretta questa sera, durante la puntata speciale de I soliti ignoti, dedicata alle estrazioni della Lotteria Italia. Tosca e Rita Pavone sono i due nomi che, in esclusiva, Amadeus ha lanciato questa sera, ospitando entrambe in studio. Ma non solo loro: tutti i 24 cantanti in gara sono questa sera in studio nella puntata de I soliti Ignoti, per svelare in anteprima il titolo del brano che porteranno a Sanremo. Un aneddoto molto simpatico riguarda proprio Tosca e la sua ‘scoperta’ di essere stata scelta per il Festival: la cantante ha raccontato di non aver creduto inizialmente alla chiamata di Amadeus , pensando fosse un’imitazione di Fiorello. In attesa di scoprire tutte le altre novità della settantesima edizione, ecco chi, insieme a Tosca e Rita Pavone, gareggerà a Sanremo 2020:

Un cast davvero variegato! Ci sarà da divertirsi, quest’anno al Festival di Sanremo. E, come si legge dal post di Amadeus, il nome delle donne che lo affiancheranno alla conduzione è ancora top secret. In attesa di scoprire ulteriori news sulla kermesse, cosa ne pensate del cast?