Anticipazioni Uomini e Donne, Armando Incarnato replica al suo allontanamento dal programma di Canale 5: “Resterò sempre al sole”

Armando Incarnato è certamente tra i personaggi del dating show Uomini E Donne di Maria De Filippi, più seguito e che ultimamente sta facendo molto parlare di sé. Armando infatti è da qualche settimana al centro del gossip per la storia finita in malora con Ida Platano e poi per non essere più riuscito a legarsi sentimentalmente ad alcuna Dama. Il cavaliere del trono over aveva iniziato una conoscenza con due splendide dame, ma purtroppo le cose non sono andate come sperate. Le dame infatti non sono riuscite a conquistare il cuore dell’uomo che amareggiato aveva provato a corteggiare Barbara, da sempre sua ‘nemica’ nel programma. Dalle anticipazioni che ci sono pervenute in questi giorni però, sembrerebbe che il cavaliere del trono over sia stato cacciato dal programma, da Gianni Sperti. Il commento dell’uomo non si è fatto certamente attendere… Andiamo quindi a vedere la sua risposta su Instagram.

Attraverso il suo profilo Instagram Ufficiale, Armando Incarnato, ci tiene a fare conoscere a tutti la sua posizione in merito ai rumors sul suo allontanamento forzato dal programma di Maria De Filippi. Stando a quanto riportato dalle Anticipazioni, Armando sarebbe stato invitato da Gianni Sperti ad allontanarsi dal programma. Questo perché, dopo un po’ di verifiche, Gianni avrebbe avuto delle conferme, circa le frequentazioni dell’uomo al di fuori del programma. Stando a quando riportata dal ‘Vicolo delle news’, ovviamente, la reazione delle sue Dame non è stata delle più piacevoli, anzi, gliene avrebbero dette di tutti i colori!

La risposta dell’uomo in merito alla vicenda non si è fatta attendere, anzi, attraverso un post sul suo profilo Instagram Ufficiale ha dichiarato: “Potete calare tutte le ombre di questo mondo su di me,resterò sempre al sole. “Vivo di giorno, non di notte”. Se vuoi sporcare qualcuno, fallo con qualcosa di indelebile, altrimenti quando meno te l’aspetti le tue accuse svaniranno come un castello di sabbia a riva di mare! Buona domenica“. Non ci resta quindi che aspettare pazientemente, affinché la situazione si inizi a delineare e si abbia una visione più chiara dei fatti accaduti. Attendiamo di avere qualche info in più.