Antonella Fiordelisi, il top è esageratamente scollato e aderente e si vede ‘troppo’: Instagram si infiamma per lo scatto ‘bollente’ della fidanzata di Francesco Chiofalo.

Antonella Fiordelisi è ormai un personaggio più che noto sui social, e anche in tv. La bella salernitana si è fatta conoscere, infatti, come tentatrice di Temptation Island, dove aveva fatto girare la testa a Nicola Panico, allora fidanzato di Sara Affi Fella; poi il suo nome è tornato alla ribalta per la storia d’amore con Francesco Chiofalo, conosciuto proprio durante l’esperienza nel reality sulle coppie, dove lui partecipava con la sua ex Selvaggia. I due si sono innamorati a distanza di tempo dalla fine del programma e la loro storia è finita al centro del gossip per un presunto tradimento di lui, che ha causato un allontanamento da parte della ragazza. Oggi la crisi è soltanto un brutto ricordo e i due sono tornati insieme, più felici e innamorati che mai. Poco fa Antonella, che è sempre molto attiva sui social, ha pubblicato uno scatto incredibile sul suo profilo Instagram, facendo impazzire i fan. Il top che indossa, infatti, è davvero molto scollato e lascia vedere qualcosa di ‘troppo’: scopriamo insieme la foto da urlo.

Antonella Fiordelisi, scatto da urlo su Instagram: top super scollato, si vede ‘troppo’

Antonella Fiordelisi è davvero bellissima, c’è poco da dire. Fisico da sportiva, ricordiamo infatti che è una schermitrice, e sensualità da vendere fanno di lei una vera e propria ‘bomba’. Il fidanzato Francesco Chiofalo è pazzo di lei, ma non è certo l’unico. La bellezza di Antonella, infatti, è molto apprezzata anche dai suoi tantissimi followers, oltre 1 milione, che poco fa hanno potuto ammirare uno scatto davvero da urlo della giovane salernitana.

Nella foto in questione, la Fiordelisi indossa un top rosa e nero, con la scollatura in pizzo, davvero molto scollato e aderente, che mette in evidenza le sue curve perfette, ma soprattutto riesce a contenere a stento le sue forme, in particolare il suo decolleté. Sulla scollatura, infatti, si vede qualcosa di ‘troppo’, e tutti gli occhi cadono inevitabilmente lì. Anche la posa di Antonella è molto particolare, con le gambe leggermente aperte che rendono lo scatto ancora più mozzafiato.

Come si vede, Antonella è davvero super, e la foto ha certamente mandato in tilt i suoi tantissimi fan, rimasti a bocca aperta davanti alla sua scollatura profonda, ma soprattutto alla sua incredibile sensualità.