L’Epifania riporta la Serie A. Dopo i quattro anticipi di ieri e il lunch match delle 12:30, alle ore 15:00 ci saranno altri tre match da seguire in diretta. Tra questi figura Atalanta-Parma. Le squadre, guidate rispettivamente da Gasperini e D’Aversa, ritornano in campo dopo la sosta per le vacanze natalizie. La squadra nerazzurra vuole continuare la sua corsa al quarto posto e confermare il trend positivo delle scorse giornate. Quella di D’Aversa, invece, vuole rompere le uova nel paniere ai bergamaschi e ostacolare la loro corsa irrefrenabile.

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai attivare in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili sul sito, con la possibilità di rinnovo automatico.

L’appuntamento è alle ore 15:00 del 6 gennaio 2020 ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi sul match tutti da gustare. L’incontro sarà disponibile anche per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, su Dazn1 (canale 209 del decoder Sky). Questa è solo una delle tre gare visibili in esclusiva su Dazn: con Dazn infatti potrai seguire 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT in streaming, live e on demand: abbonati subito!

L’Atalanta recupera Duvan Zapata, che però partirà dalla panchina. L’attaccante colombiano è un recupero importante, sia per il campionato sia soprattutto per gli ottavi di finale di Champions League. Assenza pesante in porta, dove Sportiello sostituirà Gollini, non al top della forma fisica. Il Parma, invece, perde Gervinho. D’Aversa schiera al suo posto Sprocati e si affida all’esperienza di Kucka, oltre che all’estro e alla fantasia di Kulusevski. Il calciatore, cresciuto proprio tra le giovanili della squadra bergamasca, in settimana ha firmato il contratto che la prossima stagione lo legherà alla Juventus.

ATALANTA (3-4-1-2) – Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

PARMA (4-3-3) – Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Grassi, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati.