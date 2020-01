Aurora Ramazzotti ripresa di nascosto in aereo: non trattiene le lacrime, ecco cosa è successo durante il volo di ritorno in Italia.

Tra le figlie d’arte più amate della nostra tv c’è senza dubbio lei, Aurora Ramazzotti, che di genitori super famosi ne ha addirittura due. Nata dal matrimonio tra il cantante Eros e la conduttrice Michelle Hunziker, Aurora è oggi un personaggio amatissimo, soprattutto sul web. Su Instagram, il profilo della Ramazzotti è seguito da 1,7 milioni di followers, che giorno dopo giorno seguono le ‘avventure’ della bella Aurora. Che, negli ultimi giorni, ha condiviso con i fan foto e video della vacanza alle Maldive, organizzata per il periodo delle festività natalizie. Una vacanza che, però, è terminata proprio in queste ore. Dalle stories della Ramazzotti, infatti, abbiamo visto che proprio oggi lei e il suo fidanzato Goffredo Cerza hanno preso il volo per tornare in Italia. Ma proprio durante il viaggio in aereo, Aurora non è riuscita a trattenere le lacrime. A ‘svelarlo’ è stato un video, apparso proprio nelle stories della Ramazzotti, che è stata ripresa mentre si commuove. Volete scoprire cosa è successo? Ve lo raccontiamo subito.

Aurora Ramazzotti ripresa di nascosto in aereo: non trattiene le lacrime durante Il Re Leone

Sono tanti i vip che si sono concessi una vacanza lontano dal caos delle città, durante le festività di Natale e Capodanno. Tra questi anche Aurora Ramazzotti, che è volata verso una delle mete più gettonate per questo periodo, le meravigliose Maldive. La vacanza, però è giunta al termine. E come è possibile vedere nelle ultime stories postate su Instagram, oggi Aurora e il suo fidanzato Goffredo sono rientrati in Italia. Ma durante il viaggio in aereo è accaduto qualcosa di molto ‘particolare’. La Ramazzotti non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata ripresa proprio in quel momento, con ogni probabilità da Goffredo. Cosa fa piangere a dirotto la figlia di Eros e Michelle? Semplice: la scena iniziale de Il re Leone! Proprio così! Durante il ritorno in Italia, Aurora sta guardano il classico della Disney, e non riesce a trattenere le lacrime durate l’inizio del cartone animato. Ecco uno screen tratto dalle stories della ragazza:

Eh si, sono proprio lacrime vere quelle che Aurora versa durante la visione de Il Re Leone! “Piango come una fontana”, scrive la Ramazzotti, ripresa durante il viaggio in aereo. Un siparietto dolcissimo, che mostra il lato ‘bambino’ della bellissima Ramazzotti. Del resto, chi non è vulnerabile come Aurora davanti alla meravigliosa storia di Simba e Mufasa?