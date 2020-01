Belen Rodriguez riprende il marito Stefano De MArtino durante un gioco molto ‘particolare’: il video spopola su Instagram, ecco cosa stava facendo il ballerino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono super seguiti sui social, dove condividono tutto quello che fanno. La coppia è sempre molto attiva su Instagram, e pubblica davvero di tutto, anche i momenti più ‘intimi’. Bellissimi e innamorati come non mai, Belen e Stefano cercano di trascorrere insieme più tempo possibile, nonostante i tanti impegni lavorativi di entrambi. Questo è stato infatti un anno davvero d’oro per i due, che si sono consacrati come conduttori. Negli ultimi mesi Belen è stata la regina di ‘Tu Si Que Vales’, mentre Stefano ha avuto grande successo al timone di ‘Stasera tutto è possibile’. In questi giorni la famiglia De Martino si sta godendo una meritata vacanza in montagna, in una casa con alcuni amici, tra cui c’è anche il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez. Con loro anche il piccolo Santiago, grande protagonista dei profili social dei suoi genitori. Poco fa Belen ha pubblicato delle stories in cui riprende suo marito Stefano intento in un gioco molto ‘particolare’: ecco cosa stava facendo il ballerino, il video ha spopolato sui social.

Belen Rodriguez riprende Stefano durante un gioco ‘particolare’: video imperdibile su Instagram

Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social e pubblica praticamente tutto della sua vita quotidiana. In questi giorni la bella conduttrice argentina è in vacanza in montagna con suo marito Stefano De Martino, il piccolo Santiago e alcuni amici. La famiglia sta trascorrendo una vacanza da sogno, tra relax e divertimento, con fantastiche serate trascorse a mangiare ottimo cibo e cantare e ballare con gli amici. Poco fa la showgirl ha ripreso suo marito mentre era intento in un gioco ‘particolare’, e ha fatto impazzire tutti con il suo video, che ha spopolato sui social. Le immagini, infatti, mostrano Stefano che fa una vera e propria battaglia di palle di neve con i suoi amici. Gioca con lui anche il cognato Jeremias Rodriguez, che ride a crepapelle.

Il video è davvero bello e ci sono poi tante foto di questa ‘guerra’ senza esclusione di colpi, che ha fatto divertire tutti, compreso il piccolo SAntiago che ha assistito insieme alla mamma, strappando sicuramente un sorriso anche ai tantissimi followers di Stefano e Belen.