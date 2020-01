Bologna-Fiorentina, sarà questa la partita che oggi, lunedì 6 gennaio, si giocherà alle ore 12:00: ecco come vederla in diretta streaming in tv e le probabili formazioni.

Ci siamo! Dopo quasi due settimane di stop, la Serie A è pronta a tornare. Dopo gli anticipi di ieri, quest’oggi si giocheranno tutte gli altri match calcistici restanti. Ad aprire le danze saranno Bologna Fiorentina. Che oggi, lunedì 6 Gennaio, si contenderanno la vittoria alle ore 12:00. Entrambe le squadre sono a 17 punti. Quindi, da come si può chiaramente capire, la partita di oggi sarà davvero importante. Ma come vederla in diretta streaming tv? E, soprattutto, quali saranno le rispettive e probabili formazioni? Niente ‘paura’, vi sveleremo tutto noi. Ecco tutto quello che occorre sapere sul match di questa diciottesima giornata di Seria A.

Bologna-Fiorentina, diretta streaming in tv – No Rojadirecta: formazioni e dove vederla

Bologna Fiorentina: è proprio questo il match, come dicevamo precedentemente, che si giocherà alle ore 12:00 di quest’oggi, Lunedì 6 Gennaio. La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai attivare in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili sul sito, con la possibilità di rinnovo automatico. attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi sul match tutti da gustare. L’incontro sarà disponibile anche per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, su Dazn1 (canale 209 del decoder Sky). Badate bene, però. Questa non sarà affatto l’unica partita di Serie A in esclusiva su DAZN, per oggi 6 gennaio. Alle ore 15:00, infatti, verrà trasmesso anche un altro match di questa diciottesima giornata. Parliamo, infatti, di Atalanta-Parma. Ma non è finita qui. Perché ricordiamo che sulla piattaforma è possibile seguire anche la Serie BKT in streaming, live e on-demand. Insomma, cosa aspettate ad abbonarvi?

PROBABILI FORMAZIONI

Curiosi di scoprire quali saranno le probabili formazioni di Bologna Fiorentina? Tranquilli, ve le diremo noi. Esse sono:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

