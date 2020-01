Chiara Nasti, il costume è troppo scollato e sgambato: poco spazio all’immaginazione, Instagram in delirio per l’influencer napoletana.

Chiara NAsti è una delle influencer più seguite del momento. La giovane napoletana, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, è una ragazza bellissima e sempre molto solare e incanta quotidianamente i fan con le sue foto mozzafiato, in cui mostra il suo fisico da urlo e le sue curve esplosive. In questi giorni, in particolare, sta facendo impazzire tutti con le foto in bikini, perché si trova alle Mauritius col fidanzato Ugo Abbamonte, insieme anche a sua sorella Angela Nasti e al fidanzato Kevin Bonifazi. Vacanza da sogno per Chiara, in un resort mozzafiato, tra relax e divertimento, anche se non è mancata anche una piccola ‘disavventura’. Sempre molto attiva su Instagram, la Nasti pubblica infatti tutto quello che le succede. Poco fa, invece, ha fatto impazzire tutti con una foto a dir poco da urlo. Nello scatto l’influencer indossa un costume particolarmente scollato e sgambato, che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione: scopriamolo insieme!

Chiara Nasti, costume super sgambato e scollato: Instagram in tilt per lo scatto ‘bollente’

Chiara Nasti è sempre molto attiva sui social, e condivide con i suoi tantissimi followers tutto quello che le succede, dai momenti di lavoro a quelli familiari, e non mancano ovviamente anche le vacanze, che la giovane influencer documenta sul suo profilo Instagram. In questi giorni è alle Mauritius con la sorella Angela, alla quale è legatissima, e non perde occasione per mostrare il suo fisico mozzafiato in bikini. La bella Nasti, inoltre, ha una sua linea di costumi e sta approfittando di questi giorni al mare per pubblicizzare i suoi prodotti, che stanno avendo grande successo. Nello scatto che ha pubblicato poco fa, Chiara indossa proprio uno dei costumi della sua linea, un pezzo intero, che però lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Il costume, infatti, è davvero molto scollato, praticamente tutto aperto sul davanti fino all’ombelico, con due laccetti che permettono giusto di fare un nodo sotto il seno. Inutile dire che tutti gli occhi cadono sulla scollatura a dir poco da urlo di Chiara, che vanta un decolleté davvero esplosivo e incontenibile. Ma non è finita qui. Il costume della Nasti è anche incredibilmente sgambato, e copre davvero il minimo indipensabile, facendo volare la fantasia dei fan.

“Non vedo l’ora di farvi veder tutti i miei costumi”, scrive Chiara nella didascalia del post. Ma non è difficile immaginare che davanti a questa foto, il costume sia stata l’ultima cosa che i suoi fan hanno guardato! Siete d’accordo?