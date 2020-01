Grande Fratello Vip, chi è Elisa De Panicis: età, carriera e vita privata dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che è stata anche con Cristiano Ronaldo.

Il Grande Fratello Vip è davvero alle porte. Mancano solo due giorni, ormai, alla prima puntata della quarta edizione del reality, che vedrà per la prima volta al timone Alfonso Signorini, opinionista delle prime tre stagioni accanto a Ilary Blasi. A prendere il vecchio posto del direttore di ‘Chi’ ci saranno due personaggi che non hanno mai ricoperto questo tipo di ruolo, ovvero Wanda Nara e Pupo, che si sono conosciuti proprio in occasione del GF Vip e hanno annunciato di aver subito trovato grande intesa. Il pubblico non vede l’ora di conoscere tutti i concorrenti del reality, che ormai non sono più un mistero. Tutti i nomi dei partecipanti, infatti, sono stati ormai ufficializzati, e tra loro ci sono personaggi davvero importanti del mondo dello spettacolo, come Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, e non mancano anche alcuni modelli internazionali, come Andrea Denver, Ivan Gonzalez e la bella Elisa De Panicis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex fiamma di Cristiano Ronaldo. Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei.

Elisa De Panicis al GF Vip, ecco chi è: età, carriera e vita privata dell’ex di Cristiano Ronaldo

Elisa De Panicis è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Bellezza nordica e curve mozzafiato, la super modella milanese farà di sicuro girare la testa agli altri concorrenti, ma anche al pubblico da casa, che resterà folgorato dalla sua bellezza e sensualità. Profilo Instagram da oltre 1 milione di followers, Elisa è una modella e infiamma ogni giorno i fan con i suoi scatti ‘bollenti’, in cui si vede il suo corpo da urlo. Capelli biondi, occhi chiari e fisico perfetto, Elisa ha raggiunto il massimo successo quando si è traferita in Spagna, dove è diventata una modella famosa e nel 2015 ha partecipato a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. Lì ha conosciuto anche Ivan Gonzalez, concorrente come lei, che ritroverà ora nella casa del Grande Fratello. Proprio come lui, dopo è passata a Uomini e Donne qui in Italia, dove ha corteggiato Alessio Lo Passo. Per chi non conoscesse ancora Elisa, ecco una delle sue foto su Instagram, l’ultima che ha pubblicato.

Il nome di ELisa è noto al pubblico anche per un flirt con Cristiano Ronaldo nel 2016, che le ha dato ulteriore notorietà. Il calciatore, oggi alla Juve, la notò a Supervivientes, e volle conoscerla. La storia tra i due non è durata molto, ma ha attirato l’attenzione di tutti i giornali di gossip. Oggi la De Panicis è una bellissima modella e presto si farà conoscere ancora di più dal grande pubblico grazie all’esperienza che sta per vivere al GF Vip.