Giulia Provvedi senza maglia nell’ultimo post pubblicato su Instagram: lo scatto in intimo fa impazzire i fan della gemella delle Donatella.

Sono le sorelle più amate della tv. Belle, simpatiche e ‘frizzanti’, parliamo di Giulia e Silvia Provvedi, meglio note come Le Donatella. Le due gemelle sono diventate famose grazie alla partecipazione a X Factor nel 2012, quando avevano solo 19 anni. È proprio nel talent di Sky Uno che nasce il nome di ‘Donatella’, in onore di Donatella Rettore, di cui le Provvedi sono grandi estimatrici. Ma è anche in altri reality che le due gemelle si sono fatte conoscere dal pubblico, come L’isola dei famosi e il Grande Fratello vip, dove si sono fatte apprezzare per il loro carattere forte e la loro spontaneità. Ma, ammettiamolo, è anche per la loro innegabile bellezza che le Provvedi sono amatissime dai fan. Basta dare un’occhiata al profilo Instagram che gestiscono in comune per ammirare alcuni scatti davvero mozzafiato delle gemelle. Nell’ultimo, appare solo Giulia, la sorella bionda. Uno scatto che ha letteralmente infiammato Instagram: la Provvedi indossa un top intimo bianco che lascia poco spazio all’immaginazione. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato il web.

Giulia Provvedi senza maglia su Instagram: l’intimo bianco manda in tilt il web

Delle Donatella, lei è la gemella bionda. Parliamo di Giulia Provvedi, la vulcanica bionda del duo di sorelle più ‘pazzo’ della tv. Di recente, l’abbiamo ammirata sul piccolo schermo nella giuria di All Together Now, sempre affiancata dall’inseparabile sorella Giulia. Ma è anche e soprattutto su Instagram che la gemella, impegnata sentimentalmente con il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, mette in mostra tutta la sua bellezza. E, nello scatto apparso poco fa sul profilo Instagram che condivide con Silvia, Giulia appare da sola…e senza maglia! Proprio così, la gemella bionda indossa soltanto un top intimo bianco, che non poteva passare inosservato. Il post è stato invaso dai like e commenti dei fan, che sono rimasti senza fiato. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto. Giulia Provvedi ha letteralmente mandato in tilt Instagram con l’ultimo scatto condiviso con in fan. Uno scatto invaso dai complimenti dei followers, compresi quelli della sorella Silvia, che commenta con lo stesso profilo, firmandosi Sisi. Un legame speciale, quello tra le Donatella, che si confermano tra le showgirl più belle della nostra tv. E voi, cosa aspettate a seguirle su Instagram?