Antonella Fiordelisi e il flirt con Ignazio Moser: lo scoop su Instagram

Ignazio Moser e Antonella Fiordelisi sono stati insieme: la notizia del flirt su Instagram e il pubblico impazzisce.

Antonella Fiordelisi forse non è conosciuta a tutti. È stata la fidanzata di Francesco Chiofalo, che ricordiamo aver preso parte a Temptation Island e poi aver raccontato la sua brutta avventura con un tumore al cervello. I due avevano fatto scalpore per via di un presunto tradimento di lui, ma ora c’è dell’altro. La Fiordelisi infatti ha da poco confessato su Instagram di aver avuto un flirt con Ignazio Moser, l’attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Il flirt tra Ignazio e Antonella

Gli amanti del gossip si stanno sfregando le mani dalla gioia. Come dargli torto? Questa rivelazione su Instagram ha del succulento. Antonella dopo la lite con Chiofalo sembra aver superato la crisi e a fine novembre i due si sono riappacificati. Un po’ di dente avvelenato però sembra proprio esserle rimasto visto che, come rivela Novella 2000, su Instagram ha lanciato una vera e propria bomba. Durante una diretta su Instagram con i fan, la Fiordelisi ha risposto ad alcune domande dei follower e, quando uno le ha chiesto quale fosse stato il ragazzo più alto che abbia mai avuto, Antonella non ha dubbi. Ignazio Moser. Potete immaginare come alcuni utenti del web siano impazziti.

Cosa è successo tra Antonella e Ignazio Moser?

L’amicizia tra i due era cosa nota, ma questa notizia è veramente importante. Pare infatti che prima dell’ingresso di lui nella casa del Grande Fratello, tra Ignazio e Antonella ci fosse un flirt. Alla reazione di sgomento dei fan la Fiordelisi ha dichiarato di non aspettarsi tutta questa sorpresa e aggiunge: “Figuriamoci quando saprete tutta la storia”. E il gossip continua perché Antonella aggiunge che è stata lei a chiudere e che chi sostiene sia solo una bufala non sa di cosa parla perché ha tutte le prove.

Antonella Fiordelisi contro gli ex di Uomini e Donne

La chiacchierata continua e la Fiordelisi ha da ridire un po’ su tutti, anche sui partecipanti di Uomini e Donne. Parla di Nilufar Addati e dice che non le piace per niente, aggiunge che Sabrina Ghio è pettegola e invidiosa. Amore invece per Giulia De Lellis che la ragazza definisce umile e carina. Insomma, nella chiacchierata sui social Antonella non si è fermata un attimo e ne ha dette di ogni. Vedremo se, soprattutto in merito al flirt con Moser, darà altre informazioni nei prossimi giorni o se invece tutto verrà taciuto. E soprattutto, Ignazio risponderà a questa dichiarazione oppure no?