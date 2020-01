Isola dei Famosi 2020: quando inizia, cast, conduttore e cosa sapere

Quanto manca all’inizio dell’Isola dei Famosi 2020? Chi sarà alla conduzione e soprattutto quali sono i vip che prenderanno parte alla difficile gara di sopravvivenza?

Anche se ora tutti i riflettori sembrano puntati addosso all’inizio del Grande Fratello Vip, c’è chi si chiede quando inizierà L’Isola dei Famosi 2020. Si tratta di un appuntamento ormai immancabile per gli appassionati dei reality e la curiosità è tanta. Chi condurrà? Chi approderà nell’isola deserta cercando di arrivare in finale? Chi troveremo in studio a commentare? Come sappiamo di sorprese all’Isola dei Famosi ce ne sono sempre tante. Indimenticabile il Canna-Gate con protagonista Francesco Monte, oppure la rivelazione del tradimento della moglie di Riccardo Fogli da parte di Fabrizio Corona. Insomma, cosa succederà quest’anno?

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2020?

Per quanto riguarda l’edizione 2020 dell’Isola dei Famosi ancora non ci sono molte novità. Come abbiamo detto i riflettori sono puntati sul Grande Fratello, ma il celebrity survivors incuriosisce molto. Probabilmente il programma inizierà verso i primi di febbraio, ma ancora non c’è una data prestabilita.

Chi condurrà L’Isola dei Famosi?

Per quanto riguarda invece la conduzione del reality pare che troveremo ancora una volta Alessia Marcuzzi al timone. Nonostante qualche problema del passato, a oggi la conduttrice è amatissima dal pubblico e ormai conosce anche bene le dinamiche, complicate del programma. Accanto a lei non ci sarà più Alvin come inviato sull’isola, ma non sappiamo nulla in merito a chi prenderà il suo posto. Si vociferà di Rocco Siffredi, Marco Maddaloni o Clemente Russo.

Chi saranno i concorrenti dell’Isola dei Famosi?

Per quanto riguarda poi i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2020, anche in questo caso ci sono solo supposizioni. Niccolò Bettarini era stato contattato per la scorsa edizione, ma aveva rifiutato. Così ci chiediamo se questo 2020 non sia l’anno giusto. Girano poi voci di candidature spontanee come quella di Eleonora Giorgio, Sossio Aruta, Milly d’Abbraccio, Kiò Nalli, Angelo Costabile o Maria Monsé e si dice che sia stato contattato anche Cristina Imparato. Pare invece che Aurora Ramazzotti, contattata, abbia rifiutato.

Opinionisti Isola dei Famosi 2020

Alda D’Eusanio e Alba Parietti, opinioniste della scorsa edizione invece pare che non saranno confermate. Si tratta solo di voci di corridoio, nulla di certo, ma sembra improbabile che le rivedremo in studio. Forse per quest’anno Mediaset cercherà delle personalità un po’ più eclettiche ed intraprendenti che non sian solo cornice, ma parte realmente attiva mettendo anche una buona dose di pepe al programma.