In quest’ultima foto su Instagram, Nicole Mazzocato si lascia immortalare in intimo: lo scatto è davvero da urlo, pioggia di complimenti per lei.

Impossibile passare innanzi ad uno scatto del genere. In effetti, in suddetta foto di Nicole Mazzocato, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sfoggia una bellezza davvero divina. Siamo soliti ammirare tutto il suo fascino. Perché, come raccontato in diversi nostri articoli, non è assolutamente la prima volta che la giovane modella di Pordenone pubblica degli scatti davvero mozzafiato. Tuttavia, con quest’ultima foto social, ha lasciato tutti i suoi followers davvero senza parole. Nicole, infatti, si lascia immortalare con indosso un bellissimo e strepitoso completino intimo nero. Riscuotendo, data la sua smisurata bellezza, un successo davvero clamoroso. Lo testimoniano i numerosi commenti d’apprezzamento giunti a corredo dello scatto. Ecco, siete curiosi di vedere nel minimo dettaglio di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Nicole Mazzocato in intimo: lo scatto è da urlo, pioggia di complimenti

È pronta a ritornare in Italia, Nicole Mazzocato. In occasione delle feste di Natale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raggiunto il suo fidanzato Thomas nel luogo dove lui lavora. Tuttavia, seppure con tristezza e rammarico, la giovane modella di Pordenone è ‘costretta’ a ritornare a casa. Anche se, prima di farlo, ha voluto condividere con i suoi sostenitori una foto davvero da urlo. Sapete perché? Semplice! Come dicevamo precedentemente, in suddetta immagine social, Nicole si lascia immortalare con indosso un fantastico e strepitoso completino intimo. Ecco da vicino di che cosa parliamo:

Davvero divina, vero? In fondo, ve l’avevamo detto. Anche perché, ammettiamolo, non si può dire affatto nulla in contrario. Nicole, in suddetto scatto, è davvero magnifica. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, l’immagine ha catturato l’immediata attenzione dei suoi fan. In pochissimo tempo, la foto ha ricevuto numerosi ‘likes’. Senza considerare, ovviamente, i tantissimi commenti di apprezzamento per la sua bellezza. Insomma, un vero e proprio successo.

La clamorosa rivelazione a Rivelo su Uomini e Donne

Non è stato un periodo affatto facile quello trascorso a Uomini e Donne per Nicole Mazzocato. Come confessato durante la sua intervista a Rivelo, l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio ha raccontato di aver pensato al suicidio a causa delle continue pressioni che ha ricevuto durante la sua esperienza al dating show di Canale 5. Una confessione, da come si può chiaramente, che ha lasciato tutti senza parole. Compresa Lorella Boccia. Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Nicole si è ripresa. Ed adesso è più bella e felice che mai.