Nilufar Addati, la rivelazione improvvisa su Instagram spiazza i fan: “Ho subito un intervento”, ecco cos’è successo all’ex tronista di Uomini e Donne.

Nilufar Addati è stata una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne, ma anche una delle più amate allo stesso tempo. La giovane italo-persiana ha fatto impazzire il pubblico per la sua bella storia d’amore con Giordano Mazzocchi, che ha superato anche la difficile prova di Temptation Island Vip, ma poi si è conclusa ormai quasi da un anno. Ora Nilufar è molto concentrata sulla sua carriera di influencer e modella, che le sta regalando grandi soddisfazioni e una rapida ascesa. Sempre attivissima sui social, l’ex tronista napoletana condivide tutto con i fan, che lei chiama affettuosamente ‘amisci’. Poco fa, ad esempio, ha raccontato di essere un po’ scomparsa nei giorni scorsi perché ha subito un intervento: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Nilufar Addati, la rivelazione che spiazza tutti: “Ho subito un intervento”, cos’è successo

Nilufar Addati è sempre molto attiva sui social e condivide tutto quello che fa con i suoi fan. Negli ultimi giorni, però, era stranamente scomparsa e tutti i suoi followers, oltre 1 milione di persone, lo avevano notato, tanto che le hanno inviato tantissimi messaggi per capire se ci fosse qualche problema. Oggi Nilufar è tornata on-line, e ha spiegato ai suoi sostenitori il motivo della sua assenza. L’ex tronista ha infatti raccontato di essere sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva, ovvero un aumento delle misure del seno. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta, anche perché Nilufar non aveva mai anticipato nulla su questa cosa che aveva intenzione di fare.

L’ex tronista ha raccontato che da tantissimo tempo pensava a questa cosa, perché non le piaceva in particolare la forma del suo seno, e voleva cambiarla. Qualche giorno fa, grazie anche al sostegno dei suoi genitori, si è sottoposta al delicato intervento e oggi ne ha parlato ai fan. “Non c’è stato nessuno stravolgimento, solo la correzione di una cosa che non mi piaceva”, ha spiegato Nilufar, che ha chiesto ai suoi followers di essere felice per lei, che è al settimo cielo.

L’ex tronista ha raccontato anche che si trova a casa dei suoi, i quali la stanno curando e le stanno permettendo di riposare e riprendersi dalla convalescenza. E voi cosa ne pensate della decisione di Nilufar di sottoporsi a un intervento al seno?