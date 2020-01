‘I Soliti Ignoti – speciale Lotteria Italia’, 6 gennaio: anticipazioni e cast

‘I Soliti Ignoti – speciale Lotteria Italia’, puntata del 6 gennaio: anticipazioni e personaggi famosi presenti in puntata

Questa sera andrà in onda la puntata speciale dei ‘Soliti Ignoti’ dedicata alla Lotteria Italia, ma non solo! La puntata di stasera sarà infatti dedicata anche alla presentazione dei 22 Big in gara a Sanremo e alla scoperta dei brani che porteranno sul palco dell’Ariston. Andiamo a scoprire insieme nel dettaglio come si svolgerà questa puntata e quali saranno gli ospiti famosi della puntata.

La puntata che andrà in onda stasera subito dopo i titoli di coda del TG1, avrà due fulcri principali: la lotteria Italia e Sanremo. Vi ricordiamo, infatti, che Amadeus, attualmente conduttore de ‘I Soliti Ignoti’, presenterà la 70 esima edizione del Festival della Musica Italiana a Sanremo. Con lui non mancheranno le sorprese e il Festival si preannuncia ritmico e ben lontano dalle passate edizioni. Stasera la puntata de ‘I Soliti Ignoti’, sarà impostata in questo modo: nello studio faranno ingresso gli otto ignoti di cui bisognerà capirne l’impiego. Tra gli ignoti ci saranno anche 5 vip, a cui sarà assegnato il valore dei 5 biglietti fortunati della Lotteria Italia. Purtroppo non sappiamo dirvi chi saranno i 5 vip in questione, poiché non vi è stato ancora nessun comunicato, ma possiamo dirvi che: durante la serata i 5 personaggi famosi si sfideranno e, in base al loro ordine di posizionamento, saranno assegnati i 5 premi della Lotteria. Il premio di maggior valore è di 5 milioni, tutti gli altri sono a scalare. Sarà possibile consultare tutti i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria sul sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure ancora, sul sito ufficiale della Lotteria Italia. I premi di seconda e terza categoria non saranno però svelati in tempo reale durante i Soliti Ignoti del 6 gennaio 2020, ma saranno comunque stabiliti dal Comitato poco prima dell’inizio del programma.

Non sappiamo ancora se verrà ritagliato uno spazio preciso, oppure saranno presentati durante gli Ignoti, ma assisteremo anche alla presentazione dei 22 big in gara a Sanremo. Non solo verranno presentati in tv le proposte scelte quest’anno da Amadeus, ma ognuno di loro presenterà la canzone con cui si esibirà al Festival di Sanremo. Vi ricordiamo che i concorrenti in gara sono: Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Michele Zarrillo, Junior Cally, Paolo Jannacci, Piero Pelù, I pinguini tattici nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi e Riki.