In una delle sue recenti Instagram Stories, Stefano De Martino riprende sua moglie Belen in un ‘particolare’ momento della giornata: ecco le immagini.

Non hanno mai perso occasione di poter interagire con i loro followers, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nonostante la loro vacanza da sogno in montagna con i loro amici, la coppia non ha mai perso l’abitudine di poter comunicare su Instagram con i loro sostenitori. In queste ultime settimane, infatti, i due ‘piccioncini’ sono stati soliti condividere tutto ciò che capitava durante le loro giornate sulla neve. Pochissime ore fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di alcune Instagram Stories di Belen mentre riprende suo marito Stefano a giocare con le palle di neve. Adesso, invece, vi parleremo di alcune immagini che il ballerino napoletano mostra di sua moglie in un particolare momento della giornata. Di cosa parliamo? Nulla di ‘scandaloso’, ovviamente. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio. E cerchiamo di capire, perciò, cosa stava facendo la bellissima argentina mentre suo marito la riprendeva.

Stefano riprende Belen in quel momento della giornata: cosa stava facendo

La vacanza di Stefano De Martino e Belen Rodriguez in Svizzera è, purtroppo, terminata. Lo si deduce chiaramente da queste ultime Instagram Stories che la giovane argentina, in queste ultime ore, sta condividendo sul suo account social ufficiale. Tuttavia, prima di partire per Milano, la modella è stata riprese da suo marito in un momento davvero ‘particolare’ della sua giornata. Di cosa parliamo? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non c’è nulla di ‘scandaloso’ o ‘compromettente’. Ma non vi sveleremo null’altro. Ecco tutti i dettagli:

Ecco. È proprio in questo momento che Stefano riprende la sua bellissima moglie: mentre è intenta a fare una ricca e succulenta colazione e, soprattutto, mentre è intenta a godersi questi incredibili raggi solari che soltanto la montagna sa regalare.

A quando la cicogna?

Sono innamorati più che mai, Stefano e Belen. Lo si evince chiaramente dalle continue dimostrazioni d’affetto pubbliche che i due giovani ragazzi si fanno sui rispettivi canali social. Ebbene, a quando, quindi, la cicogna? In questi ultimi mesi, si è parlato spesso di un ‘pancino’ sospetto della bellissima argentina. Tuttavia, nonostante il desiderio di allargare la famiglia e di dare un fratellino o sorellina a Santiago sia davvero tantissimo, al momento non c’è alcun tipo di novità a riguardo. Chissà, magari il 2020 sarà l’anno buono? Staremo a vedere!