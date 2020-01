Sotto questo splendido abito molto scollato, Taylor Mega è completamente senza biancheria: Instagram è completamente in tilt per lo scatto social.

È uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati di quest’ultimo periodo, Taylor Mega. Non soltanto per il suo forte carattere, di cui ne abbiamo avuto ampia testimonianza durante le sue diverse ospitate nei salotti televisivi, ma anche per la sua bellezza. Lunghi capelli biondi, occhi azzurri e fisico da urlo: sono queste alcune delle caratteristiche principali di questo immenso fascino dell’influencer di Udine. Che, come raccontato in diversi nostri articoli, non perde mai occasione di poter sfoggiare ampiamente e pubblicamente su Instagram. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, in occasione di una serata a cui ha preso parte, Taylor ha voluto mostrare il suo outfit. Sapete com’era vestita? La bellissima Mega indossava un abito super scollato. Dal quale si può chiaramente intravedere che, al di sotto di esso, l’influencer è completamente senza biancheria. Non vi diciamo più nulla. Ecco tutti i dettagli.

Taylor Mega, abito scollato e senza biancheria: Instagram diventa di ‘fuoco’

Oltre che una clamorosa confessione sulla sua carriera, pochissime ore fa, Taylor Mega ha voluto lasciare i suoi fan senza parole. Sapete perché? Com’è solita fare, la giovane influencer di Udine ha condiviso con i suoi followers un’entusiasmante foto con indosso un abito super scollato. Nei giorni scorsi, l’opinionista di Barbara D’Urso è stata la protagonista di una serata in discoteca. E, per l’occasione, ha deciso di sfoggiare un ‘particolare’ abito super scollato. Ecco l’immagine in questione:

È o non è splendida con quest’abito, Taylor Mega? Beh, decisamente si, c’è da ammetterlo. Con questo vestito ‘scintillante’ e super scollato, senza alcun dubbio, la giovane influencer ha lasciato senza parole tutti coloro che erano accorsi in discoteca soltanto per ammirare la sua bellezza. Tuttavia, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il dettaglio che immediatamente balza agli occhi è soltanto uno. Data la profonda scollatura dell’abito, infatti, si vede chiaramente che Taylor non indossa alcun tipo di biancheria.

Ve la ricordate a L’Isola dei Famosi?

Ultimamente è uno dei volti frequenti dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, ma ve la ricordata a L’Isola dei Famosi? Taylor vi ha preso parte nell’edizione scorsa. E, nonostante la sua permanenza in Honduras sia durata davvero pochissimo tempo, la sua esperienza è stata davvero incredibile. Per la prima volta, Taylor è riuscita a confessare ai suoi genitori di aver avuto problemi di tossicodipendenza.