Anticipazioni Uomini e Donne, malore in studio per Gemma Galgani: Tina Cipollari richiede l’intervento del medico durante la registrazione

Gemma Galgani continua a far parlare di sé, dopo l’ennesima delusione d’amore ricevuta da Jean Luis. La dama pare proprio non riuscire a trovare pace in amore: da quando il suo amore per Giorgio è naufragato, nulla è stato più lo stesso. Pare che gli astri non le siano favorevoli in amore e che non riesca a trovare la serenità e la pace che desidera. Nelle ultime settimane si era parlato enormemente delle vicende intorno alla figura di Jean Luis, che non convinceva affatto il parterre maschile di uomini e donne, in particolare Armando Incarnato, che ha sempre visto in lui una figura poco sincera. Di fatti, a distanza di qualche settimana, l’uomo è stato costretto a calare la maschera e uscire dal personaggio che si era creato, abbandonando così il programma di Maria De Filippi. Tra lo stupore generale e la tristezza di Gemma, nel corso delle puntate successive, sono arrivati dei nuovi cavalieri per incontrare la dama e intraprendere con lei un percorso di conoscenza. Ma durante una delle ultime registrazioni la dama sarebbe stata colta da un malore, tanto che sia stato necessario l’intervento dello staff medico. Vediamo cos’è successo….

Gemma oltre ad essere una delle poche storiche dame del programma ad essere ancora alla ricerca dell’amore, è anche l’oggetto di scherno e di liti più frequenti con Tina Cipollari. La Dama è infatti, spesso e volentieri, presa di mira dalla Vamp che la accusa di essere troppo sbarazzina per la sua età ed troppo emotiva, spesso cadendo nell’esagerazione. Nonostante i frequenti battibecchi tra le due e i numerosissimi scherzi che Tina sottopone a Gemma, l’opinionista si è spesso mostrata anche comprensiva e amichevole nei confronti della dama. Basti pensare che quando il polverone alzato dalla questione Jean Luis si è abbattuto su Gemma, è stata proprio la Cipollari a riconoscere l’ingiustizia e a consolare la dama. Nonostante spesso Tina scherzi con Gemma, sul suo stato di salute, pare proprio che nell’ultima registrazione abbia dovuto richiedere l’intervento dello staff medico.

Stando a quanto trapelato dal web e riportato da ‘Il Sussidiario. Net’, Gemma durante l’esibizione di uno dei suoi nuovi corteggiatori, nelle vesti di Richard Gere in Ufficiale Gentiluomo, avrebbe avuto un mancamento. Ovviamente immediata è stata l’assistenza medica, che intervenuta sul posto, ha provveduto a stendere la dama sulla passerella e a visitarla.