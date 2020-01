Chi è Antonio Zequila del Grande Fratello VIP: fidanzata, età dove è nato e la lite con Karina Cascella: “Hai fatto film da Oscar?”.

Tra i concorrenti che prendono parte al cast del Grande Fratello VIP 4, Alfonso Signorini quest’anno ha chiamato anche un ex naufrago, Antonio Zequila. Attore famoso soprattutto negli anni ’70-’80 oggi Zequila cerca le luci della ribalta partecipando a programmi come L’Isola dei Famosi e oggi anche il Grande Fratello VIP. Per i più giovani però il nome di Antonio Zequila potrebbe essere sconosciuto. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questo attore e nuovo concorrente del reality show di Canale 5. Dalla vita privata, passando per la carriera, i soprannomi e l’Oscar.

La carriera di Antonio Zequila: film, fiction e reality show

Antonio Zequila è stato un attore molto famoso che ha preso parte anche a pellicole molto importanti e famose come Sapore di Donna, Omicidio al Telefono, Delizia, Legittima Vendetta… Lo vediamo anche a teatro, prendendo parte ad alcune pièce che hanno la firma di Franco Zeffirelli mentre in televisione, soprattutto negli ultimi anni, l’abbiamo visto spesso a Buona Domenica. Nella terza edizione dell’Isola dei Famosi poi è andato molto bene venendo eliminato nell’ottava puntata. Sembra in ambito di reality ha partecipato a Uman – Take Control, ma non è mai entrato in gioco veramente.

Antonio Zequila è fidanzato?

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è nato nel 1964 ad Atrani, in provincia di Salerno. Oggi è single, ma ha avuto una lunga storia d’amore con Ines Muriel, una dentista spagnola dalla quale si è separato nel 2018. Tra i flirt pare che ci sia stata anche Ivana Trump.

Antonio Zequila, la lite in tv con Karina Cascella e le accuse sull’Oscar

Un momento che lo ha segnato profondamente è stato lo scontro con Karina Cascella a Pomeriggio 5 quando l’opinionista ha dichiarato che lui non assomiglia affatto a Kevin Costner. Quando la donna ha dichiarato così Zequila si è risentito e le ha detto che non ha nulla di carino come invece direbbe il nome. Il pubblico applaudiva, ma forse alla Cascella e Zequila le dice che lui ha partecipato a film e fiction al contrario suo. A quel punto Karina ha attaccato ancora: “E di che parliamo, film che hanno vinto il Premio Oscar?”. La lite è andata avanti ancora molto finendo, come spesso accade, in un nulla di fatto ma in un picco di share e una nuova chicca da aggiungere alla lista degli episodi trash della tv nostrana.