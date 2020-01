C’è Posta per Te torna in tv l’11 gennaio ed ha in serbo per il suo pubblico grandi sorprese nella prima puntata: due ospiti internazionali entreranno in studio. Ecco di chi si tratta.

Sabato 11 gennaio 2020 tornerà in tv l’amatissimo show di Maria De Filippi: C’è Posta per Te è pronto a regalare sorrisi o a veder lacrime di rabbia o tristezza in coloro che riceveranno o spediranno la lettera. Il pubblico di Canale 5 attende con ansia l’arrivo di Maria de Filippi il sabato sera: ogni serata avrà un ospite speciale. Per la prima però, la conduttrice più amata di sempre ha voluto ospitare due personaggi molto amati nel mondo: sono due attori internazionali ed hanno fatto battere il cuore di donne e ragazzine in tutto il mondo. Vi siete già fatti un’idea di chi si tratta? E’ inimmaginabile! Vi sveliamo subito tutto.

C’è Posta Per Te, due ospiti internazionali nella prima puntata: di chi si tratta

Maria De Filippi questa volta si è davvero superata: per la prima puntata di C’è Posta Per Te, in onda sabato 11 gennaio 2020 su Canale 5 in prima serata, ci saranno due ospiti internazionali. La nota conduttrice porterà nelle case degli italiani due famosissimi attori e sex symbol: stiamo parlando di Jhonny Depp e Can Yaman.

Il primo lo ricorderanno tutti nei grandissimi film di cui è stato protagonista: l’eccentrico attore de Il Pirata dei Caraibi, Edward Mani di Forbice, La Fabbrica di Cioccolato, Blow e tantissimi altri famosi film, sarà nello studio di Canale 5 per fare una sorpresa? Il secondo, Can Yaman, è diventato famoso nell’ultimo anno: è diventato l’idolo di milioni di donne dopo esser stato Ferit Aslan nella soap ‘Bitter Sweet’ andata in onda su Canale 5. Il sexy Can Yaman ha 30 anni ed è nato ad Istanbul: sui social ha raggiunto quasi 6 milioni di follower, certamente quasi tutte donne. Impossibile non ammirare il suo fascino: con uno sguardo ha fatto innamorare migliaia di donne nel mondo.

E pensare che l’attore turco prima di entrare nel mondo del cinema, era un avvocato specializzato in diritto fiscale: iniziò a studiare recitazione per migliorare la dizione. E così, Maria De Filippi ha scelto proprio loro per il suo pubblico: tutte le donne saranno contente di vedere sabato sera, in prima serata, su Canale 5 due bei uomini come loro. C’è Posta per Te ci regalerà molte emozioni!