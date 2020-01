Chiara Ferragni e quella lingua malandrina: il video di Fedez è virale

Chiara Ferragni usa la lingua e Fedez non perde occasione di immortalare la sua performance: è successo in un ristorante di Abu Dhabi e il video ha ottenuto milioni di visualizzazioni.

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo un lungo periodo di vacanze ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti e, naturalmente, stanno catturando ogni attimo della propria vacanza in famiglia per condividerlo con i propri moltissimi utenti social. Ancora una volta però Fedez ha deciso di immortalare Chiara in un momento sconveniente e di postare sui social il video realizzato mentre Chiara mostrava le proprie abilità nell’uso della lingua.

Fortunatamente per Fedez Chiara ha deciso di non arrabbiarsi questa volta (com’è accaduto molte altre volte in passato) e ha addirittura deciso di postare il video sul proprio account Instagram ufficiale, senza limitarsi a inserirlo nelle proprie moltissime stories.

Chiara Ferragni usa la lingua: il video da milioni di like

Il motivo per cui Chiara ha deciso di pubblicare il video girato da suo marito e di lanciarlo “in pasto” alla rete è molto semplice: il fiuto della più ricca e famosa influencer italiana non sbaglia mai. Nel giro di pochissime ore dalla sua pubblicazione, infatti, il video ha raccolto ben 4 milioni di visualizzazioni e il numero sta continuando a crescere vertiginosamente.

La scena è stata ripresa in un famosissimo ristorante di lusso di Abu Dhabi e ha come protagonista, più che Chiara, un uomo intento a tagliare e servire la carne al tavolo di Fedez e Chiara. L’uomo è una delle persone più famose e riconoscibili del mondo, protagonista di un numero praticamente infinito di meme a partire dal 2017: il suo nome è Nusret Gökçe, è uno degli chef più famosi al mondo ed è conosciuto con il nickname di Salt Bae. Come parte del suo “numero” Salt Bae ha servito delle sottilissime fette di carne in punta di coltello a coloro che erano seduti al tavolo di Chiara e Fedez, ma è stata solo Chiara a cogliere l’attimo e ad aprire la bocca.

La “performance” di Chiara non poteva passare sotto silenzio: il marito della bellissima influencer ha deciso che fosse strettamente necessario complimentarsi con sua moglie: “Che bella linguona!” ha esclamato mentre registrava.