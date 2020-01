Grande Fratello VIP: tutti i concorrenti ufficiali che entrano nella casa

Concorrenti Grande Fratello VIP 2020: tutti i personaggi famosi che entreranno nella casa.

Ci siamo, l’8 gennaio 2020 prende il via la nuova edizione del Grande Fratello VIP condotta in modo eccezionale per la prima volta da Alfonso Signorini. Re del gossip e direttore di diverse riviste rosa di successo, Signorini questa volta ha composto il cast del GF Vip e condurrà i ragazzi in questi lunghi mesi di permanenza. Già i famigerati “ragazzi” il cui nome Barbara D’Urso urlava dagli studi per farsi sentire. Ebbene, ora che mancano pochissime ore all’inizio del programma possiamo dirvi chi sono ufficialmente i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020.

Cast Grande Fratello VIP: conduttore e opinionisti

Come abbiamo detto dall’8 gennaio in prima serata su Canale 5 vedremo i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 entrare nella casa. Alfonso Signorini sarà al timone del gruppo e accanto a lui troveremo Pupo e Wanda Nara in qualità di opinionisti. Una scelta piuttosto particolare diciamo e che sicuramente darà molto “cibo” agli affamati di gossip.

Concorrenti Grande Fratello VIP 2020: chi sono

I concorrenti del Grande Fratello Vip per ora sono 19, ma ci sono anche 4 vecchi partecipanti al reality show che saranno in lizza per tornare ufficialmente nella casa.

Chi sono gli ex membri del Grande Fratello che potrebbero rientrare in casa

Per quanto riguarda gli ex concorrenti storici del Grande Fratello Vip che potrebbero rientrare in casa, la gara si snoda tra:

Salvo Veneziano: ex partecipante della prima edizione del Grande Fratello

Sergio Volpini: anche lui nel cast del primo GF

Pasquale Laricchia: membro del cast del Grande Fratello 3

Patrick Ray Pugliese: membro del Grande Fratello 4 e 12.

Da quanto sappiamo però non tutti riusciranno ad entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Solo uno di loro potrà rivivere l’emozione e a deciderlo sarà il pubblico anche se ancora non sappiamo bene in che modo.