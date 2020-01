Ivan Gonzalez, il saluto ‘bollente’ prima del Grande Fratello Vip: è completamente nudo nello scatto postato sul suo profilo di Instagram.

Mancano pochissime ore all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta della quarta e, a quanto pare, sarà ricca di sorprese. A partire dal conduttore Alfonso Signorini, per la prima volta in questo ruolo dopo ben 9 anni di GF: nelle passate edizioni, Alfonso era nel cast del reality come opinionista. Un ruolo, quest’ultimo, che ha ceduto alla coppia inedita formata da Wanda Nara e Pupo. Ma, ammettiamolo, i personaggi più attesi sono i concorrenti, tra i quali c’è anche Ivan Gonzalez, l’ex tronista di Uomini e Donne, prima tentatore a Temptation Island Vip. Lo spagnolo è super carico per la sua nuova avventura in tv, ma prima di entrare nella Casa più spiata della tv ha voluto salutare i suoi fan in un modo molto ‘particolare’: si è mostrato completamente nudo. Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato il web.

Ivan Gonzalez saluta i social prima del Grande Fratello: completamente nudo su Instagram

Tra i tronisti di Uomini e Donne, uno dei più simpatici è stato senza dubbio Ivan Gonzalez, l’aitante spagnolo che, in tv, si è fatto conoscere come il ‘tentatore’ di Valeria Marini a Temptation Island Vip. L’ex tronista è riuscito a trovare anche l’amore a Uomini e Donne, ma la sua storia con Sonia Pattarino non ha avuto lieto fine. Oggi, Ivan è pronto a tuffarsi in una nuova avventura in tv: lo spagnolo sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, che partirà domani sera su Canale 5. Un’esperienza che Ivan non vede l’ora di iniziare, nel Paese, l’Italia, che considera ormai la sua seconda casa. Un’avventura durante la quale Gonzalez ha intenzione di ‘spogliarsi nel corpo e nell’anima’. E, nel corpo, ha deciso di farlo anche prima di entrare nella Casa. Nell’ultima foto postata sui social, Ivan è completamente nudo. La foto ha scatenato il web. Guardare per credere:

Ivan si è decisamente ‘messo a nudo’ nell’ultimo scatto postato su Instagram. Uno scatto con cui ha voluto salutare i suoi followers, prima di entrare nella Casa più spiata della tv. Pioggia di likes e commenti per il post ‘bollente’ dello spagnolo. E tantissimi ‘in bocca al lupo’ da parte degli amici del tronista, per la sua nuova avventura in tv. E voi, farete il tifo per il ‘piloto’ di Uomini e Donne?