Michelle Hunziker protagonista di uno ‘spiacevole’ imprevisto durante l’allenamento in palestra: la conduttrice è costretta a fermarsi

Michelle Hunziker è reduce da un anno di grandi successi lavorativi e personali!Michelle è certamente tra le donne più belle e seguite d’Italia, per la sua bellezza e la simpatia calzante. La conduttrice del Tg satirico ‘Striscia la Notizia’ non ha proprio nulla da invidiare alle più giovani sue colleghe, con la sua chioma bionda e il suo sorriso splendente, è davvero meravigliosa. Come la maggior parte delle sue colleghe, Michelle tiene molto alla linea e alla salute e proprio per questo cerca di mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato, integrando le giuste abitudini, con integratori naturali e tanto allenamento. Stesso discorso anche per la figlia, Aurora Ramazzotti, che proprio qualche giorno fa, durante la vacanza alle Maldive con papà Eros e il compagno Goffredo, si era mostrata intenta in un allenamento intensivo. Allenamento durante il quale aveva mostrato i frutti del duro impegno in palestra! Michelle è una vera e propria icona di stile e di moda, con i suoi look sempre azzeccati e sensualissimi. Proprio oggi durante uno dei suoi allenamenti in palestra, è stata protagonista di un imprevisto che l’ha costretta a fermarsi. Vediamo cos’è successo!

Michelle Hunziker, lo ‘spiacevole’ imprevisto durante l’allenamento: costretta a fermarsi

Michelle Hunziker è appena rientrata dalle vacanze Natalizie, trascorse in montagna insieme alle figlie minori e al marito Tommaso. Mentre la figlia maggiore si è concessa una vacanze tra le acque Maldiviane, Michelle ha preferito il freddo delle montagne, dove si è dedicata agli sport invernali in compagnia di amici e parenti. Non appena tornata a Bergamo, la conduttrice si è dedicata del tempo per sé, per smaltire i pranzi e le cene di queste festività. Durante l’allenamento in palestra si è mostrata più raggiante che mai, con un completo ginnico davvero splendido e il suo solito sorriso smagliante, che la contraddistingue. Proprio in palestra, mentre si avviava ad eseguire i suoi soliti esercizi, è stata protagonista di un piccolo incidente di percorso. I capelli della donna hanno infatti deciso di assumere una posa decisamente fuori dal comune!

Col ciuffo alzato e ribelle, la conduttrice si è mostrata in una Instagram Storie, dicendo ironicamente che ogni scusa è buona per interrompere gli allenamenti!