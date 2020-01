Elena Morali ospite di Pomeriggio Cinque ha confessato cosa è accaduto con Daniele Di Lorenzo e con Gianluca Fubelli Scintilla: l’ex naufraga in lacrime svela tutta la verità.

Elena Morali è l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, volto noto nello show Colorado. E’ tornata nel salotto di Pomeriggio Cinque per raccontare cosa è accaduto nella sua vita privata sentimentale: la showgirl è l’ex di Gianluca Fubelli Scintilla, comico, ed è scoppiata una bomba mesi fa. Pare che Elena abbia avuto una relazione parallela, con Daniele Di Lorenzo. Sono tante le voci che sono girate e poche hanno rivelato davvero la verità: finalmente la Morali ha fatto il suo ingresso nello studio di Barbara D’Urso per rompere il silenzio. In lacrime ha fatto la sua confessione: ecco cosa ha detto.

Pomeriggio Cinque, Elena Morali in lacrime: la verità sul triangolo Scintilla-Daniele

Elena Morali nel salotto di Barbara D’Urso, nella prima puntata del 2020 di Pomeriggio Cinque, ha svelato tutta la verità sul triangolo amoroso che si è creato con Daniele Di Lorenzo e Gianluca Fubelli Scintilla. Con la voce rotta l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e volto noto di Colorado, ha confessato tutto quello che è accaduto.

“All’inizio io non ero fidanzata con Gianluca, io e Daniele abbiamo avuto una storia tormentata. C’è stato un periodo in cui ero con entrambi più o meno: io amavo due persone e non potevo scegliere perché non volevo far star male nessuno dei due. Io e Scintilla abbiamo provato ad essere una coppia aperta: continuavamo a convivere ma ci prendevamo le nostre libertà. Ho conosciuto Daniele ed abbiamo iniziato a frequentarci: con lui però è stata una lite continua, ci ho tenuto a lui”.

La showgirl non è riuscita a trattenere le lacrime nel parlare di questo momento particolare della sua vita: ora è single e non sa cosa vuole. “Sono stata malissimo, non si può arrivare a questo” ha confessato con la voce rotta dal pianto. Ha continuato a spiegare la sua posizione: ama entrambi e non è riuscita a scegliere tra i due.

E’ andata contro il consiglio della conduttrice Barbara D’urso, ovvero quello di capire in cuor suo chi ama di più, spiegando che, secondo il suo parere, si possono amare più persone. “Soffro il doppio delle persone normali, perchè amando due persone, non voglio far soffrire nessuno dei due” ha concluso la sua intervista.