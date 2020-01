Ad Amici 19 nata una nuova coppia, è scoppiato l’amore tra due allievi: su Instagram si sono mostrati mentre si baciano, i fan sono impazziti dalla gioia. Ecco di chi parliamo.

Da quando è iniziato Amici 19, di baci ne abbiamo visti tanti. Ricordiamo le due esibizioni andate in onda nel pomeridiano del sabato, quelle di Javier ed Elena e di Valentin e Francesca: la coreografia prevedeva un’effusione e così fu. Entrambe le coppie hanno regalato al pubblico di Canale 5 un bacio davvero passionale. Nelle ultime ore è arrivato un terzo bacio: questa volta però è vero! Due allievi della scuola di Amici nella diciannovesima edizione si sono innamorati: nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Tramite il profilo Instagram di uno dei due è stato dato l’annuncio con una foto che parla chiaro ed una ripresa non da meno. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Vi sveliamo tutto subito…

Amici 19, nasce una coppia nella scuola: su Instagram il bacio passionale

E’ nato l’amore nella scuola di Amici 19: nelle giornate più tese per gli allievi, è arrivato anche cupido ed ha colpito Giorgio Iacobelli, in arte Skioffi, e Talisa. Sui social si sono mostrati insieme, questa volta non sono solo vicini, ma si scambiano un vero bacio super passionale. In passato Skioffi pubblicò la stessa fotografia ma senza tag: adesso che è arrivato finalmente è stata svelata l’identità della giovane che bacia nelle IG story. Talisa ha 18 anni ed è nata a Milano, sua mamma è americana. E’ una vera giocherellona ed è molto simpatica: divertì tutti il suo siparietto con Umberto, ballerino professionista i cui muscoli fecero distrarre l’allieva. Skioffi invece è il rapper conosciuto sulla scena musicale anche in qualità di produttore: quando era giovane entrò a far parte di una Crew di hip-hop di Cassino, ‘Menti Fertili’ e da lì la sua passione si trasformò in lavoro. Oggi è uno degli allievi di Amici di Maria de Filippi nella diciannovesima edizione ed ha fatto innamorare la bella Talisa.

E’ questa la foto pubblicata dal cantante Skioffi nelle Instagram story: ha taggato la sua nuova fidanzata, Talisa, per annunciare a tutti la loro relazione. Sono tante le storie d’amore nate nella storia del famoso talent show di Maria de Filippi: gli auguriamo tutta la felicità del mondo perchè sono davvero una bella coppia.