Il daytime su Real Time è andato in onda oggi 8 gennaio 2020 dopo la pausa natalizia: un colpo di scena inaspettato ha scosso tutti. C’è stata un’eliminazione a sorpresa in Amici 19. Ecco cosa è successo.

Amici 19 è tornato in onda su Real Time dopo le vacanze natalizie: è cominciata la corsa al serale e questa sta provocando scontri e malumori. A pochi mesi dalla diretta del famoso talent di Maria De Filippi, i professori della scuola, sia di canto che di ballo, stanno già valutando coloro che accederanno alla fase più importante e famosa dello show, il Serale. L’ansia cresce e tutti vorrebbero arrivare anche solo a trascorrere una serata all’insegna della musica e del ballo. Purtroppo per un’allieva oggi è arrivata una notizia molto spiacevole: i professori l’hanno ritenuta inferiore di livello rispetto agli altri. In particolare l’insegnante Timor ha spiegato che occupa il livello più basso degli altri. Ecco di chi si tratta.

Amici 19, un’allieva abbandona la scuola: eliminazione a sorpresa

Nel daytime in onda su Real Time di Amici 19 andato in onda oggi 8 gennaio 2020 gli allievi si sono mostrati molto agitati e nervosi. La corsa verso il serale è cominciata ed i professori stanno iniziando a prendere decisioni drastiche. Dopo un confronto acceso tra Martina ed altri cantanti della scuola, è stata mandata in onda l’anticipazione della puntata di domani e quest’ultima vedrà l’eliminazione di un’allieva. Parliamo di Giorgia Lopez. Il daytime ha mostrato negli ultimi minuti il discorso del professore Timor ai suoi: “Noi vogliamo scegliere i migliori tra i migliori studenti per andare al Serale. Preferiamo avere diverse scelte e più opzioni tra tanti ballerini più bravi, al posto che avere due livelli differenti di danza. Ci piacerebbe avere tutti al livello più alto. Perciò dobbiamo prendere subito delle decisioni importanti”.

E’ stata la pagina di Amici su Instagram ad annunciare che la giovane ballerina Giorgia Lopez ha lasciato la scuola: “In bocca al lupo Giorgia” è la didascalia ad uno scatto in cui si vedono tutti gli allievi dispiaciuti per la notizia.

La giovane che ha abbandonato la scuola di Amici ha 24 anni ed è nata a Siracusa, ma vive da 4 anni a Roma: balla sin da quando era piccina ed i suoi sacrifici e la sua passione le hanno permesso di arrivare alla scuola più famosa d’Italia. Il suo percorso termina qui ma avrà sicuramente altre nuove possibilità per continuare a ballare. In bocca al lupo!