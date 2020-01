Andrea Montovoli, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, ha vissuto una piccola sventura: ecco il racconto dell’ex naufrago

Andrea Montovoli è un attore originario di Porretta Terme, sull’Appennino bolognese. L’uomo è divenuto famoso grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle, dove conquistò tutti grazie alla sua bellezza e al suo charme. L’attore si classificò al secondo posto, ma grazie al programma di Milly Carlucci ottenne la chiamata da Moccia per Scusa ma ti voglio sposare. In seguito, nel 2015, ha partecipato alla decima edizione de L’Isola dei Famosi, programma in onda sui canali Mediaset. Anche in quel caso, Montovoli arrivò sino alla fine, venendo eliminato solo in semifinale. Dopo l’esperienza in Honduras, però, Montovoli ha raccontato di aver vissuto una piccola sventura.

Andrea Montovoli, la sventura dopo L’Isola dei Famosi

Nel 2015 Montovoli ha partecipato al reality show de L’Isola dei Famosi. L’attore arrivò sino alla semifinale, venendo eliminato in semifinale con il 69% dei voti. L’esperienza in Honduras gli fece perdere ovviamente molti chili e Montovoli tornò in Italia abbastanza deperito. L’attore, come ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, dopo il reality show ha recuperato ben diciassette chili, mangiando quasi solamente tortellini e lasagne. Un’alimentazione poco corretta, che trasformò l’attore da deperito a fuori forma: “Quando sono tornato avevo solo voglia di mangiare e tanto. Così mi sono trovato con qualche chilo di troppo”. L’attore di “Scusa ma ti voglio sposare” fortunatamente è riuscito a recuperare la sua forma fisica grazie, oltre che ad una dieta equilibrata, anche all’esercizio fisico: “Ci sono voluti sei mesi di esercizi quotidiani per arrivare ai risultati che vedete oggi”. Montovoli, infatti, ha un fisico da paura e presto avrà modo di metterlo in mostra nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore parteciperà alla quarta edizione del reality show più longevo della televisione italiana. Anche nella casa, però, dovrà fare attenzione alla sua dieta: l’alimentazione, infatti, sarà quasi sicuramente scorretta, ma nella casa Andrea avrà l’opportunità di allenarsi.

L’attore dimostra di essere un personaggio addicted ai reality show. Dopo l’esordio a Ballando con le Stelle, le esperienze a L’Isola dei Famosi e Pechino Express, Montovoli ci prova di nuovo con il Grande Fratello. Questa sarà la volta buona? Il miglior risultato ottenuto dall’attore è stato il secondo posto nel programma di Milly Carlucci. All’Isola, invece, arrivò in semifinale, mentre a Pechino Express si classificò al quarto posto. Un trend sicuramente positivo, ma che Montovoli vuole assolutamente migliorare.