Durante la sua clip di presentazione per il Grande Fratello Vip, Barbara Alberti ha svelato un sorprendente e divertente retroscena su suo marito.

Il cast di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, ammettiamolo, è davvero fenomenale. Non soltanto è davvero numeroso – pensate, si contano quasi 20 concorrenti -, ma è anche stratosferico. Ci sono diverse personalità davvero importanti. A partire da Michele Cucuzza, Fabio Testi. Fino a Barbara Alberti e Paola Di Benedetto. A proposito della famosa scrittrice, come raccontato da Alfonso Signorini durante la conferenza stampa del Gf – a cui ha preso parte anche la redazione di Sologossip con gli inviati Martina Petrillo e Vincenzo Mele – sapete che non ha accettato subito la proposta di partecipare al reality? Ebbene si. Barbara non ha immediatamente ‘si’ al GF Vip. Ma non solo. Perché, durante la clip di presentazione per il reality, la scrittrice ha rivelato un sorprendente e divertente retroscena su suo marito. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Barbara Alberti al Grande Fratello Vip: il sorprendente retroscena su suo marito

Questa sera, mercoledì 8 Gennaio, andrà in onda la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. In questo primo appuntamento, dato il numero cospicuo di concorrenti, vi saranno presentati soltanto 11 inquilini della casa. È proprio questa la prima novità di questa edizione. Tuttavia, in attesa di scoprire chi di essi verranno presentati, è opportuno che voi sappiate di un incredibile retroscena su suo marito svelato da uno dei concorrenti. Di chi parliamo? Di Barbara Alberti. Durante il suo video di presentazione, la famosa scrittrice, infatti, racconta delle reazione del marito appena appresa la notizia della sua partecipazione al reality.

“Quando mio marito mi ha chiesto ‘quanto dura l’esperienza?’, io gli ho detto: ‘se tutto va bene: tre mesi’. Ecco, dopo tali parole ho visto sul suo volto un sorriso di beatitudine”, sono proprio queste le parole che la famosa e talentuosa scrittrice utilizza per descrivere la reazione del suo consorte appena saputo che, da lì a poco, avrebbe concorso al Grande Fratello Vip. Una reazione, da come si può ben capire, inaspettata, ma che d’altra parte è davvero divertente.

Alfonso Signorini sull’Alberti: “Era piena di diffidenza”

Come dicevamo precedentemente, Barbara Alberti ha avuto un po’ di diffidenza nell’accettare la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip. A svelarlo è stato Alfonso Signorini nel corso della conferenza stampa. Tuttavia, dopo un’iniziale indecisione, la scrittrice ha voluto mettersi in gioco. “Si è dimostrata con una grande voglia di avventura”, conclude il conduttore del reality.

