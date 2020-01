Carlotta Cocina: età e curiosità sulla Pupa che litiga con tutti

Carlotta Cocina è una delle Pupe de La Pupa, il Secchione e Viceversa. Bellissima e con un carattere tutto pepe, Carlotta si è già fatta notare per aver litigato con una pupa, un secchione e una secchiona. Ma cosa sappiamo della più litigiosa delle Pupe?

Carlotta Cocina è, nella descrizione che ha fatto di lei Davide Maggio, un po’ Marilyn Monroe un po’ Barbie, ma di certo questo non significa che la bellissima Pupa sia una ragazza senza spina dorsale e incapace di affermare le proprie opinioni: lo ha dimostrato combattendo a spada tratta per difendere l’affiatamento della sua coppia e avendo un furioso battibecco con una secchiona.

Carlotta Cocina: età e passioni

Capelli biondi, occhi azzurri e fisico perfettamente proporzionato, Carlotta Cocina ha 24 anni e viene da Roma.

Presentata come una ragazza giovane e determinata, amante del lusso, della moda e soprattutto dello shopping, Carlotta ha scelto un look in bianco e rosa che mettesse in risalto i suoi punti forti (gambe e décolleté) e che la facesse apparire molto meno aggressiva di quanto ha dimostrato di essere in realtà.

Anche se non lo ha detto espressamente, probabilmente Carlotta aspira a diventare una influencer del calibro di Taylor Mega, dal momento che ama frequentare le stesse famose località turistiche (Dubai, Miami, Londra) e ha la stessa smodata passione per il lusso.

Nonostante questo, Carlotta non sembra possedere un profilo Instagram attivo, dal momento che è praticamente impossibile trovare su Instagram fotografie che la ritraggano prima della partecipazione alla prima puntata de La Pupa, il Secchione e Viceversa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @lightmistik in data: 8 Gen 2020 alle ore 2:21 PST

Il litigio con le altre ragazze

Carlotta ha scelto di giocare in coppia con il Secchione Giovanni Tobia De Benedetti il quale, pur essendo stato scelto per le sue conoscenze accademiche e non certo per il suo successo social, è piaciuto così tanto ai telespettatori da guadagnare rapidamente moltissimi fan dal mondo del web.

Intuendo le potenzialità del compagno che aveva scelto, Carlotta ha difeso con le unghie e con i denti la sua “conquista”, facendo una vera e propria scenata contro Giovanni quando quest’ultimo ha cominciato a “flirtare” con Stella Manente, un’altra delle bellissime ragazze chiamate a far girare la testa ai secchioni.

Dopo aver bacchettato Giovanni, Carlotta si è scagliata anche contro Gemma, una delle secchione: le ha chiesto, con pochissima gentilezza, cosa si prova a essere in coppia con un ragazzo molto più bello di lei, sensazione che lei, Carlotta, non ha mai provato in vita sua.