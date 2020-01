La modella invia una foto nuda per ogni donazione fatta ai volontari in Australia

Una foto nuda per ogni donazione all’Australia: l’iniziativa della modella americana fa ottenere oltre 1milione di dollari alle associazioni che si occupano di spegnere gli incendi.

In questi giorni il mondo è flagellato da diverse notizie strazianti. Se da una parte l’uomo fa la sua parte lanciando missili (e non entriamo nel merito del conflitto), dall’altra parte la natura sembra proprio essere sofferente e gli incendi in Australia ne sono una prova. La popolazione locale e straniera ha iniziato una sorta di staffetta di solidarietà con moltissime donazioni. Tra queste idee, ultimamente, quella che ha ottenuto più donazioni monetarie è di Kaylen Ward, una modella americana che ha deciso di inviare una sua foto nuda a tutti coloro che doneranno almeno 10 dollari per aiutare l’Australia.

Una foto nuda inviata per ogni donazione in favore dell’Australia

Kaylen, inizialmente, non pensava di ottenere tutto il successo che ha riscontrato e, parlando con BuzzFeed News ha dichiarato: “Pensavo di raccogliere massimo 1000 dollari”. E invece non è così, la modella e influencer americana ha ottenuto circa un milione di dollari per tutte le associazioni che si occupano di spegnere i fuochi in Australia. Non importa come, ma ciò che conta sono i risultati e questa campagna di solidarietà della modella ha ottenuto un bellissimo risultato. Oggi purtroppo il profilo Instagram della modella è stato chiuso perché violava la policy, ma la raccolta fondi è continuata su OnlyFans.

Cosa sta succedendo in Australia?

Viene chiamato Pyrocene, ossia una sorta di nuova epoca come quella glaciale, ma caratterizzata da devastanti incendi. L’Australia soffre e a oggi il bilancio è preoccupante. 25 morti, 10 milioni di terra distrutte, 1400 abitazioni distrutte e oltre 1 miliardo di animali morti per colpa delle fiamme da settembre a oggi. La cosa preoccupante oltre a tutto questo? Il numero degli indagati: 183, di cui 40 sono minorenni. Altro aspetto molto drammatico è legato agli incendi che diventano delle tempeste di fuoco vere e proprie, soprattutto lungo la costa per via del vento. Fulmini, uragani di fuoco, fiamme indomabili. Sembra una situazione quasi apocalittica.

Kangaroo can’t stop hugging the volunteer who saved her life pic.twitter.com/iN9to6Zg8C — ً (@roastedrants) January 6, 2020

Eventi pericolosissimi che nascono proprio dai fumi degli incendi stessi che va a creare dei cumulonembi ed è una evidente conseguenza degli effetti del cambiamento climatico. Questi cumulonenbi creano appunto dei tornado di fuoco e solo la settimana scorsa un uomo è stato ucciso per colpa di una tempesta di fuoco improvvisa che è riuscita a ribaltare il camion da 10 tonnellate dei pompieri che stava tornando alla base.