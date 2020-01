GF Vip, Alfonso Signorini si commuove a inizio puntata: il conduttore stenta a trattenere le lacrime, ecco cos’è successo in diretta.

Il Grande Fratello Vip è finalmente cominciato. Dopo mesi di attesa e diversi rinvii, la quarta edizione del reality che fino all’anno scorso era condotto da Ilary Blasi, è partita. In studio è arrivato Alfonso Signorini, accompagnato dai suoi due opinionisti, Wanda Nara e Pupo. Inutile dire che la moglie di Mauro Icardi ha sbancato con il suo super look. Abito nero lungo pieno di trasparenze per la bella argentina, che ha incantato tutto lo studio con il suo outfit mozzafiato, mostrando le sue forme esplosive e praticamente incontenibili. Prima di cominciare con l’ingresso dei concorrenti, il primo è stato Michele Cucuzza, seguito da Rita Rusic e Antonella Elia, il conduttore Alfonso Signorini, che fino alla passata edizione aveva il ruolo di opinionista, ha fatto una piccola introduzione, arrivando quasi alle lacrime per un particolare motivo: il conduttore ha davvero stentato a trattenere la commozione, ecco perché.

GF Vip, Alfonso Signorini quasi in lacrime a inizio puntata: momento di commozione per lui

Alfonso Signorini è il conduttore di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. A inizio puntata il giornalista si è presentato al pubblico, mostrandosi davvero felice ed emozionato per questa nuova avventura, che per la prima volta lo vede conduttore, visto che fino all’anno scorso il suo ruolo era quello di opinionista accanto a Ilary Blasi. Signorini ha detto di essere doppiamente emozionato per questa novità. “Arrivare qui è un passo grande per me, una grande tappa dal punto di vista personale e professionale”, ha confessato, aggiungendo anche che vivere queste emozioni a 55 anni è la prova, per lui, che la vita è davvero bella. Nel dire queste parole, il conduttore si è commosso. La voce ha cominciato a tremolare e il giornalista ha stentato a trattenere le lacrime.

E’ stato un momento davvero commovente per Alfonso, che è apparso visibilmente emozionato, anche poco dopo, quando ha ammesso di essere praticamente senza salivazione, confessando anche di essere stato ‘sgridato’ dalla regia perché è stato ‘beccato’ dalla telecamera con una caramella in bocca. Ma si sa, nella prima puntata del Grande Fratello Vip gli animi sono super accesi e tutto è concesso!

Signorini e il look per la prima puntata del Grande Fratello Vip

Per la prima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha optato per una giacca con i led, almeno per i primi minuti della serata. Subito dopo, infatti, l’ha cambiata con una normale giacca blu. Ma l’effetto luminoso ha comunque colto di sorpresa il pubblico, che è subito impazzito per il conduttore. E a voi è piaciuta questa scelta così ‘particolare’?