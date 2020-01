Per la prima puntata del Grande Fratello Vip, Pago è stato il protagonista di un vero e proprio colpo di scena: la sua ex Serena è in studio per un confronto.

La prima puntata del Grande Fratello Vip sta andando in onda in quest istanti, eppure ci ha regalato già dei momenti davvero incredibili. Non soltanto per le bellissime parole di Alfonso Signorini spese ad inizio puntata, la simpatia di Pupo e la smisurata bellezza di Wanda Nara, ma anche questo gran colpo di scena di cui è stato protagonista Pago. Conosciamo tutti la sua storia: dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, il cantautore sardo è stato lasciato, nel corso del falò finale proposto dal programma, dalla sua fidanzata Serena. Ecco. È proprio l’ex tronista che, durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, si è presentata nel programma con la volontà di poter chiarire una volta per tutte la loro situazione. D’altra parte, Pacifico non ha mai nascosto di provare ancora un sentimento nei confronti della sua ex fidanzata. Ma cosa sarà successo tra i due? Ecco tutti i dettagli.

Pago, clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip: l’incontro con Serena Enardu

Dopo ben sette anni di relazione e dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip, Pago e Serena Enardu si sono lasciati. L’ex tronista, durante il falò finale, aveva confessato di essere giunta alla consapevolezza di non provare più un sentimento forte nei confronti del suo fidanzato. Da lì, quindi, la decisione di lasciarlo. Sono passati diversi mesi da quel momento e, nonostante l’ex tronista non sia ritornata sui suoi passi, il cantautore si dice ancora innamorato di lei. Sarà proprio per questo motivo che, durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, la bellissima Enardu si è presentata in diretta per avere un chiarimento con il suo ex fidanzato. Insomma, un gran colpo di scena, c’è da ammetterlo. Ma cosa sarà successo in diretta televisiva? Ecco tutti i dettagli:

Aspettavamo da tempo questo momento. E, finalmente, è arrivato. Nel corso della prima puntata del Gf Vip, Serena è entrata all’interno della casa. Ci spieghiamo meglio. Dopo il suo ingresso, al cantautore sardo è stato fatto vedere un filmato che ripercorre il suo percorso a Temptation Island Vip. Inconsapevole che la sua ex Serena era in studio ad ascoltare le sue parole. Nonostante in questo ultimo periodo, Pago ha dichiarato di non aver pensato molto a quanto accaduto nei mesi scorsi, si dice ancora molto innamorato. È proprio per questo motivo che gli autori del Gf hanno pensato di fargli avere con la bella Enardu un colloquio. Un ultimo chiarimento, insomma. C’è un ‘ma’, però. Serena, infatti, avrà la possibilità di entrare nella casa per una settimana e, quindi, parlare con il cantautore soltanto se il pubblico da casa lo vorrà. Ovviamente, al momento è ancora tutto da scoprire. Nel frattempo, il televoto è stato aperto. Ed è stato, tra l’altro, consentito all’ex tronista di avvicinarsi alla casa per poter guardare più da vicino il suo ex fidanzato. Per il resto, invece, non ci resta che guardare la puntata e scoprire cos’altro accadrà.