Harry Windsor e Meghan Markle, storica decisione sul loro futuro di Duchi di Sussex: non era mai successo prima di ora, il comunicato ufficiale

I duchi di Sussex, Harry Windsor e Meghan Markle, sono tra i personaggi più in vista e amati del globo. Hanno impersonato con la loro storia d’amore, il sogno di milioni di donne, con quel carattere quasi fiabesco con cui è nata. I Duchi che ormai stanno insieme dal 2016, sono convolati a nozze nella cappella di San Giorgio, nella Cappela di Windsor nel maggio del 2018. I due coniugi, poi divenuti genitori, hanno sempre mantenuto un profilo abbastanza basso e si sono sempre scostati dall’atteggiamento sempre molto formale di William e Kate. Spesso le due coppie sono state messe a confronto dalla stampa e le differenze sono sostanziale, ma se Kate è amatissima dal pubblico, Meghan non è da meno, che col suo fare amichevole e molto utile ha conquistato tutti, complice anche la sua precedente vita non ‘Reale’. Ma nelle ultime ora a palazzo c’è gran movimento. Un comunicto dei duchi di Sussex ha stravolto e non poco l’opinione pubblica, facendo sorgere le domande più disparate. Vdiamo insieme cos’è successo!

Harry e Meghan sono amatissimi dal popolo, ma si è sempre notata la loro insofferenza nei confronti delle ristrettezze reali, che spesso sono state infrante dalla Duchessa di Sussex, facendo alzare polveroni che il marito ha poi dovuto placare. Ma nelle ultime ore è apparso sul loro profilo Ufficiale di Instagram, e sul sito Internet dei Duchi di Sussex, un comunicato davvero particolare. I duchi ringraziano enormemente tutto il sostegno ricevuto in questi anni e tutto l’affetto che il popolo gli ha sempre dimostrato, ma decide di allontanarsi dall’Inghilterra, nonostante continui a sostenere pienamente e incondizionatamente il potere di sua maestà la Regina.

Nel comunicato è così scritto: “Dopo molti mesi di riflessioni e discussioni interne, abbiamo scelto di iniziare un percorso di transizione quest’anno che ci porterà a ritagliarci progressivamente un nuovo ruolo all’interno della istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri ‘senior’ della Famiglia Reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, ma continueremo a supportare Sua Maestra La Regina. È grazie al vostro incoraggiamento, particolarmente negli ultimi cinque anni, che ci ha fatto preparare a realizzare questo cambiamento. Pianificheremo adesso un bilancio delle nostre attività tra il Regno Unito e il Nord America, continuando ad onorare i doveri della Regina, del Commonwealth e dei nostri patronati. Questo trasferimento ci aiuterà a crescere nostro figlio con l’apprezzamento per le tradizione reali in cui è nato, ma darà anche l’opportunità alla nostra famiglia di creare lo spazio per concentrarci sul nuovo capitolo, il lancio di un nuovo ente benefico. Condivideremo tutti i dettagli di questo nuovo eccitante passo a tempo debito, mentre continueremo a collaborare con Sua Maestà La Regina, il Principe di Galles, il Duca di Cambridge The Prince of Wales, The Duke of Cambridge e tutte le parti interessate. Fino ad allora, vi preghiamo di accettare i nostri più profondi ringraziamenti per il vostro continuo supporto. Il Duca e la Duchessa di Cambridge.”