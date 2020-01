Marina Evangelista: chi è la Pupa? Età, curiosità e carriera

Marina Evangelista è entrata a far parte delle Pupe de La Pupa, Il Secchione e Viceversa ma i telespettatori di Canale 5 conoscevano già molto bene la sua bellezza e il suo coraggio: dove l’abbiamo già vista?



Marina Evangelista è stata selezionata per entrare nella rosa delle Pupe – seduttrici della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Bellissima, alta e dal carattere molto deciso, ha grandi ambizioni e un carattere molto forte: i telespettatori di Canale 5 lo hanno scoperto durante una recente puntata di Ciao Darwin.

Chi è Marina Evangelista, e quanti anni ha?

E’ nata a Palmi, in provincia di Reggio Calabria ed è una vera e propria bellezza mediterranea: pelle olivastra, lunghissimi capelli scuri e grandi occhi castani, Marina Evangelista è destinata a far girare la testa di moltissimi uomini, esattamente come è successo al secchione Dario Massa, scelto dalla Evangelista per partecipare alla competizione in coppia con lei.

Trasferitasi a Roma da diverso tempo, Marina oggi ha 26 anni, molti dei quali trascorsi a studiare danza. Appassionata di teatro, Marina ha lavorato anche come assistente di regia per produzioni teatrali e si considera anche un’attrice, come spiega orgogliosamente sul suo profilo Instagram.

La partecipazione a Ciao Darwin

Prima di entrare nel cast de La Pupa, il Secchione e Viceversa, Marina Evangelista ha anche partecipato a Ciao Darwin, in una puntata nella quale si mettevano a confronto la squadra degli Umani e quella dei Mutanti.

Marina si distinse per il suo enorme coraggio e sangue freddo quando decise di sfidare in una prova molto difficile un’esponente dell’altra squadra: Marina si infilò senza battere ciglio in una vasca piena di locuste. Nonostante abbia perso la prova Marina si conquistò i complimenti di Bonolis e l’applauso del pubblico.

Il lavoro come modella e altre passioni

Tra le (molte) attività a cui si dedica, Marina Evangelista lavora anche come modella e, tra le foto del suo profilo Instagram spicca quella con Alberto, il vincitore del Grande Fratello 15: i due hanno preso parte insieme a un servizio fotografico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Evangelista (@mari_princess) in data: 16 Lug 2019 alle ore 6:37 PDT

Come si legge sulla presentazione scritta per lei sul sito di Davide Maggio, a causa del suo lavoro da modella Marina è molto attenta al proprio aspetto, curando sempre in maniera impeccabile il trucco e i capelli, a cui dedica moltissimo tempo. Tra i suoi sogni c’è diventare famosa come attrice e magari vincere un Oscar: nel frattempo, l’obiettivo a breve termine è quello di vincere La Pupa il Secchione e Viceversa. La strada è quella buona: Marina ha superato la prima eliminazione, di cui è invece rimasta vittima Martina Fusco, Pupa diciottenne che si era già fatta conoscere partecipando come Marina a una puntata di Ciao Darwin.