Martina Fusco: chi è, età, curiosità e carriera della Pupa eliminata

Martina Fusco è entrata quasi a furor di popolo nel cast de La Pupa e il Secchione e Viceversa ma non è andata oltre la prima puntata: chi è la Pupa eliminata e come ha fatto a conquistare i cuori dei telespettatori Mediaset?

Alta, mora, bellissima e dal carattere deciso, Martina Fusco sembrava destinata a lasciarsi alle spalle molte delle altre concorrenti del programma condotto da Paolo Ruffini ma a quanto pare le cose erano destinate ad andare diversamente. In coppia con lo studente diciottenne Giovanni Boni, Martina ha dovuto lasciare la competizione a causa delle risposte molto incerte su tematiche di cultura generale. Tra gli errori più clamorosi commessi da Martina, il non riconoscere i Beatles in una foto d’epoca. Oltre a ciò, Martina era convinta che Garibaldi si chiamasse Gennaro e on Giuseppe. Fortunatamente per lei, però, la sua fama non sembra destinata a finire dopo l’esclusione dallo show.

Su Instagram infatti la modella napoletana possiede un seguitissimo account ufficiale che però Martina preferisce mantenere privato.

Martina Fusco a Ciao Darwin

Martina Fusco è stata notata per la prima volta dal pubblico televisivo di Mediaset grazie alla sua partecipazione a Ciao Darwin, durante il quale è stata “smistata” dagli autori nella categoria dei bassi nello scontro tra persone alte e persone basse.

La modella, perfettamente proporzionata dal punto di vista fisico, non spicca infatti per altezza, ma all’epoca conquistò il pubblico dello show condotto da Paolo Bonolis con una frase che rimase impressa a tutti i telespettatori: “Meglio essere basse col cu** alto che alte col cu** basso”. Grazie a questa perla di saggezza Martina si fece notare non solo per l’aspetto fisico ma anche per lo spirito battagliero e la capacità di attirare e sostenere l’attenzione delle telecamere. Successivamente Martina ricomparve a Ciao Darwin animando come comparsa uno degli scenari relativi all’amatissimo gioco della Macchina del Tempo.

Quanto è alta Martina Fusco?

L’altezza da cui Martina Fusco svetta sulle donne più belle d’Italia è di un metro e cinquantotto centimetri. Assolutamente non l’altezza di un gigante, ma pare che questo “piccolo inconveniente” fisico non abbia mai causato problemi a Martina dal punto di vista lavorativo. La ragazza si definisce infatti principalmente una fotomodella sul suo profilo Instagram. Finora Martina si è affidata al management di Daniele Orlanduccio, un imprenditore che gestisce anche un importante negozio di abbigliamento per la danza a Quarto, in provincia di Napoli.