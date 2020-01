A pochi istanti dall’inizio della diretta televisiva del Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza è stato il protagonista di un brutto spavento: cos’è successo.

Non è stato un inizio del Grande Fratello Vip davvero facile per Michele Cucuzza. Appena entrato nella casa, il famoso giornalista è stato il protagonista di un brutto spavento. Sapete cos’è successo? Ovviamente, com’è solito nostro fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che non è accaduto assolutamente nulla di grave. Anzi, il concorrente del reality di Canale 5 è stato protagonista di un ‘crudele’ scherzo organizzato da Alfonso Signorini, conduttore dello show, e Rita Rusic, concorrente del programma. Il momento, c’è da ammetterlo, è stato davvero divertente. Anche se, senza alcun dubbio, quegli attimi per il giornalista sono stati davvero di ‘paura’ intensa. Tranquilli, ecco tutti i dettagli.

Michele Cucuzza, lo spavento al Grande Fratello Vip: cos’è successo in diretta

Sapevamo che sarebbe stata una quarta edizione del Grande Fratello Vip davvero ‘scoppiettante’. E così, in effetti, si sta dimostrando. Sin dai primi istanti di diretta televisiva, il reality sta regalando dei momenti davvero incredibili. Non soltanto per il balletto iniziale, il momento emozionante di cui è stato protagonista Alfonso Signorini, l’esuberanza di Pupo e la bellezza di Wanda Nara, ma anche per questo spavento di cui è stata ‘vittima’ Michele Cucuzza. Il famoso giornalista è stato il primo concorrente a varcare la porta rossa. Eppure, è stato il protagonista di un crudele scherzo organizzato dal conduttore del reality e Rita Rusic. Appena entrato in casa, è stato fatto credere a Cucuzza di dover far spaventare l’ex moglie di Cecchi Gori. Invece, una volta sulla passerella, la Rusic non solo è stata informata dell’accaduto da Signorini, ma le è stato anche detto di fare finta di svenire una volta che il buon Cucuzza sarebbe spuntato dal divano da cui si era messo ben nascosto.

Pensate attentamente a questa scena: Rita Rusic svenuta, seppur ‘per finta’, sul divano e Michele Cucuzza letteralmente spaventato per lo scherzo fatto all’attrice e di cui era stato informato da Signorini. Insomma, una scena che, seppur divertente, senza alcun dubbio resterà davvero impressa nelle mente del buon giornalista. Un inizio percorso che, ammettiamolo, difficilmente verrà dimenticato. Fortunatamente tutto si è risolto in quattro e quattr’otto. Dopo una respirazione bocca a bocca, Michele è venuto a sapere dello scherzo. Lasciandosi andare, così, ad una risata davvero coinvolgente.