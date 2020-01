Perché avere un orgasmo durante il ciclo fa bene?

Addio false credenze sul sesso e il ciclo mestruale: raggiungere l’orgasmo durante quei giorni fa benissimo al vostro corpo. Ecco perchè.

Quando le donne hanno il ciclo mestruale, si sa, soffrono particolarmente. C’è chi ha dolori estenuanti, chi viene colpita da mal di testa, chi non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto. C’è però una cosa che forse non tutte le donne sanno. Avere un orgasmo durante le mestruazioni può apportare molti benefici. Abbiamo spesso parlato del sesso durante il ciclo e, oggettivamente, non tutte le donne sono entusiaste all’idea di avere un rapporto completo durante quei giorni critici. In questo caso però non importa che ci sia una penetrazione, si può ottenere un orgasmo anche solo tramite stimolazione clitoridea e i benefici sono moltissimi. Vediamoli insieme.

Avere un orgasmo durante il ciclo fa bene

Perché avere un orgasmo durante il ciclo mestruale fa bene? Se siete tra coloro che mangiano mille dolci al secondo e che credono, ma solo loro, di non soffrire della sindrome pre-mestruale ben arrivate. Qui vi raccontiamo come un orgasmo può valere quanto 10 cioccolatini Lindt in un’ora. Come prima cosa, raggiungere l’orgasmo durante il ciclo aiuta a rilasciare dopamina e ossitocina che sono dei calmanti naturali per lo stress, il nervosismo, gli sbalzi umorali. Inoltre sempre grazie a dopamina e ossitocina, sentirete nettamente meno male perché questi ormoni alleviano i crampi addominali. Poi bisogna essere oneste, spesso accade che gli ormoni durante il ciclo della donna siano alle stelle e che quindi la voglia di fare l’amore sia più alta del solito. Altro beneficio del raggiungere l’orgasmo durante il sesso? Le mestruazioni dureranno meno. Ci spieghiamo meglio, poiché l’orgasmo provoca degli spasmi nella vagina, questi possono portare a velocizzare le mestruazioni, magari avendole in modo più abbondante, ma meno duraturo in termini di giorni. Insomma, pare che fare l’amore durante le mestruazioni sia ricco di benefici e riesca a rilassare anche gli animi più stressati dal ciclo.

Come si fa a fare sesso con il ciclo?

S vi state chiedendo come fare a fare l’amore durante il ciclo mestruale sappiate che non è così impossibile. Chiaramente se avete molta confidenza con il partner, prima del rapporto basterà lavarsi accuratamente, magari mettere un tampax per qualche minuto e poi, una volta steso un asciugamano sulle lenzuola per sicurezza, divertirvi. Ci sono poi dei piccoli accorgimenti per evitare imbarazzi: avere dei fazzolettini con cui tamponarsi o con cui pulirsi dopo il rapporto per non incorrere in macchie spiacevoli. Magari potete usare un asciugamano scuro e spesso che mimetizzerà il tutto.