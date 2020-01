Paola Di Benedetto e Federico Rossi, lo scatto hot prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4: gli auguri del ragazzo per la fidanzata

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, sono tra le coppie più seguite sui social negli ultimi tempi. I due conosciutisi dopo la fine della storia d’amore della ragazza con Francesco Monte, hanno attraversato degli alti e bassi, tornando però insieme più uniti che mai! Federico e Paola non hanno mai fatto mistero della loro storia d’amore sui social, ricordiamo infatti i primi post della Di Benedetto in cui alludeva alle canzoni del duo “Benj e Fede“, di cui fa parte il ragazzo e che ha sin da subito fatto sognare i fan. I due sono ormai inseparabili e i loro profili social pullulano di dediche d’amore e loro foto insieme. Questa estate, proprio quei fan che tanto li seguono, si erano disperati per la loro separazione, salvo poi gioire del loro ritorno di fiamma. Ma adesso qualcos’altro li separerà per un po’ di tempo, e sarà la partecipazione dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin al Grande Fratello Vip 4. Paola Di Benedetto come ben sapete, farà parte del cast di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. E prima di entrare nella casa, le sorprese non mancano… vediamo cosa ha preparato per lei il compagno Federico Rossi!

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, lo scatto hot prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip 4

Federico negli ultimi mesi ha cercato di dimostrare in ogni modo il suo amore per la modella ed ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’. A partire dall’anello e la lettera che le ha donato per riconquistarla dopo il periodo No, che li ha tenuti separati questa estate. Oltretutto poco fa il giovane ha pubblicato uno scatto di coppia davvero hot, per augurare alla ragazza un Buon Compleanno. Oggi, oltre ad entrare nella casa più spiata d’Italia, la giovane Influencer compie anche 25 anni e per l’occasione il fidanzato le ha dedicato, sul suo profilo Instagram, delle dolcissime parole!

I due nella foto appaiono seminudi e abbracciati, lo sguardo innamorato e affiatato. Federico augura alla fidanzata tanti auguri, per tutto, per il compleanno, per la vita e per la nuova avventura che sta per intraprendere e noi non possiamo che fare altrettanto!