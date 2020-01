Pochissime ore fa, Aida Yespica è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente: ecco cosa è successo alla showgirl venezuelana.

Non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, Aida Yespica. Con una bellezza davvero smisurata, la giovane venezuelana vanta di un successo davvero clamoroso. Non soltanto per le sue numerose apparizioni televisive, ma anche per le numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social. È proprio su Instagram, infatti, che l’ex compagna di Matteo Ferrari è la protagonista di entusiasmanti scatti che, in un batter baleno, conquistano l’interesse da parte dei suoi sostenitori. Il fascino ‘caliente’ della modella è visibile ad occhio nudo. È per questo motivo che, data la particolarità delle sue foto, esse non possono affatto passare inosservate. A proposito di questo, pochissime ore fa, Aida è stata la protagonista di uno spiacevole inconveniente. Che, tramite alcune Instagram Stories, ha voluto condividere con i suoi sostenitori. Cosa le è successo? Ovviamente, nulla di grave. Ma ecco tutti i dettagli.

Aida Yespica, spiacevole inconveniente: ecco cosa è successo

Sempre molto attiva sui social, Aida Yespica. Come dicevamo precedentemente, la modella venezuelana non perde mai occasione di poter interagire con i suoi fan. Non soltanto con delle foto che, in un batter baleno, lasciano tutti i suoi fan senza fiato, ma anche con racconti che riguardano tutto ciò che le capita durante la giornata. È proprio per questo motivo che, pochissimo ore fa, ha voluto condividere con i suoi fan uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista. Ecco l’Instagram Stories in questione:

Ecco. Stando all’immagine riproposta in alto, sembrerebbe che la giovanissima e bellissima Aida abbia dei problemi con il passaporto. “Niente passaporto”, scrive la modella. E poi conclude: “Sono senza parole”.

Il dramma del figlio: il racconto a Verissimo e a Rivelo

Aida Yespica, come sappiamo, ha avuto una precedente relazione con Matteo Ferrari. Dal quale è nato uno splendido bambino Aron. Ecco. È proprio a lui che la bella venezuelana, come raccontato anche durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, è particolarmente legata. Tuttavia, da diversi mesi, come raccontato da lei stessa a Verissimo, ormai vive un vero e proprio dramma. Come confessato a Silvia Toffanin, a causa di alcuni problemi con i documenti, la bella Yespica non vede suo figlio da bene quattro mesi. Insomma, un racconto davvero ‘da brividi’. Che, senza alcun dubbio, verrà affrontato anche questa sera, nel corso della puntata di Rivelo di cui sarà ospite.