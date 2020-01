Alfonso Signorini, è successo durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 4: la ‘gaffe’ del neo-conduttore non è passata inosservata al pubblico

Dopo ben tre edizioni del ‘Grande Fratello Vip’, alla conduzione del programma è chiamato un uomo, Alfonso Signorini. Che fino ad ora aveva ricoperto il ruolo di opinionista al fianco dell’amica Ilary Blasi. I due si sono sempre Mostrati molto complici e sono usciti a condurre delle Edizioni che hanno appassionato ed entusiasmato il pubblico da casa con colpi di scena e love story. I due conduttori sono molto amici e Ilary non ha fatto mistero durante l’edizione dell’anno scorso di voler abbandonare il timone del programma. Proprio la moglie di Francesco Totti aveva rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini in cui annunciava l’abbandono del timone del reality show, dichiarando: “Il Grande Fratello vip era un programma che desideravo fare da molto tempo e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me, ma, come tutte le cose, c’è un inizio e una fine”. Uno dei motivi per cui Ilary ha deciso di abbandonare lo show, come ha dichiarato nell’intervista, è poiché trovava molto difficile riuscire a far venire fuori la parte personale dei vari protagonisti al reality. Lasciando quindi da parte il lato goliardico dello show ed entrando nel personale. Questo l’ha spinta a chiudere questo capitolo televisivo della sua vita. Possiamo dire, quindi, che la Blasi non ha lasciato con rancore il reality, anzi. Proprio ieri ha augurato un grandissimo In bocca al lupo al collega Signorini, con una carrellata di foto su Instagram. Pare però che il conduttore abbia fatto una piccola gaffe nei suoi confronti, vediamo che cosa è successo…

Alfonso Signorini, durante il Grande Fratello Vip: la ‘gaffe’ che tutti notano

Ieri Ilary Blasi ha deciso di augurare un grandissimo in bocca al lupo all’amico Alfonso Signorini, che dopo tre edizioni la succederà al timone del Grande Fratello Vip. La Blasi ha deciso di condividere con i suoi follower una carrellata di fotografie che li vedono protagonisti all’interno del programma. Ilary ha così voluto, insieme anche ad altre colleghe come Alessia Marcuzzi, dare tutto il suo supporto ad Alfonso per l’inizio di questa quarta edizione del reality show.

Il conduttore Ieri sera si è mostrato visibilmente emozionato per l’inizio della prima puntata e forse è stata proprio l’emozione a tradirlo. Sì perché come ha sempre dichiarato è molto legato alla figura di Ilary, quindi il pubblico si aspettava che ieri sera spendesse due parole per salutarla e ringraziarla dei suoi auguri, cosa che però non è avvenuta.