In quest’ultima foto su Instagram, Angela Nasti si lascia immortalare con indosso un costume davvero molto sgambato: quel dettaglio non sfugge.

Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Angela Nasti ha cavalcato l’onda del successo. Nonostante sia stata da sempre una nota e famosa influencer, la giovane napoletana, una volta terminato il programma televisivo, ha riscosso un successo davvero clamoroso. Dalla sua parte, la sorella minore di Chiara Nasti non solo vanta un carattere forte, ma anche una bellezza davvero smisurata. Ne abbiamo avuto la prova durante il suo percorso nel dating show di Canale 5. E ne abbiamo la continua conferma grazie alle numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social. L’ultima, non a caso, risale a qualche ora fa. Quando, durante la sua vacanza alle Mauritius, Angela ha condiviso un entusiasmante scatto con indosso un delizioso costume molto sgambato. Quel dettaglio, perciò, non può assolutamente passare inosservato. Ecco di che cosa parliamo.

Angela Nasti, costume molto sgambato: il dettaglio non sfugge

Sempre pazzesca, Angela Nasti. Già in diverse occasioni, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista di diverse foto davvero impressionanti. Eppure, con quest’ultimo scatto social, la giovane influencer si è letteralmente superata. Come sappiamo, in questi ultimi giorni, la sorella di Chiara sta vivendo una fantastica vacanza da sogno, insieme alla sua famiglia, alle Mauritius. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, Angela ha condiviso una spettacolare foto in costume. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Angela indossa un costume davvero molto sgambato. È proprio per questo motivo che, oltre a notare la sua smisurata bellezza, non si può fare a meno di notare un ‘clamoroso’ dettaglio’. A cosa ci riferiamo? Beh, semplice: a quella zona più scura alternata a quella zona più chiara della sua pelle.

La ricordate a Uomini e Donne?

La partecipazione al dating show di Canale 5 è stata per la prima volta in televisione per Angela Nasti. Era la stagione scorsa del programma quando l’influencer napoletana si è presentata alla ‘corte’ di Maria De Filippi per cercare l’amore. Sappiamo le cose come sono andate in realtà. Dallo studio televisivo, Angela è uscita con Alessio Campoli. Anche se, dopo qualche settimane di frequentazione, la loro storia d’amore è giunta al termine. Suscitando, come ricorderete, una polemica web davvero pazzesca. Tuttavia, dopo quest’episodio, la Nasti ha ritrovato l’amore. Sono diversi mesi, infatti, che l’influencer napoletana fa coppia fissa con Kevin Bonifazi.