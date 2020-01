Anna Tatangelo, incidente ‘bollente’: la camicia scivola giù, sotto niente intimo

Anna Tatangelo, incidente ‘bollente’ nell’ultimo scatto postato su Instagram: la camicia scivola giù, sotto niente; ecco il post che ha infiammato il web.

Lei è una delle cantanti più amate del momento. Bella e dalla voce avvolgente, Anna Tatangelo è una delle artiste più seguite del panorama musicale italiano. Seguite non solo nei sui concerti in giro per l’Italia, ma anche su Instagram, dove la cantautrice ama tenersi in contatto con i suoi numerosi fan. Ben 1 milione e mezzo di followers seguono il profilo ufficiale di Anna, che, proprio qualche ora fa, ha fatto sapere a tutti che il 9 gennaio si stava avvicinando. È la data del compleanno della splendida cantante, che proprio oggi compie 33 anni. E, per l’occasione, la Tatangelo ha postato una foto che non è passata inosservata. Uno scatto decisamente ‘bollente’, in cui la cantante indossa una camicia bianca, che scivola un po’ troppo giù, mostrando la notevole scollatura della cantante. E, a quanto pare, la cantante non indossa biancheria intima sotto la camicia. Una vera e propria ondata di likes e commenti ha invaso il post. Migliaia di complimenti per la splendida trentatreenne. Siete curiosi di vedere la foto che ha infiammato i social? Ve la mostriamo subito.

Anna Tatangelo infiamma Instagram: la camicia scivola giù, niente intimo

“Dica 33”, è così che Anna Tatangelo comunica ai suoi followers di Instagram l’avvicinarsi del suo trentatreesimo compleanno. Che è proprio oggi, 9 gennaio. La cantante è nata proprio in questo giorno, a Sora, nel 1987. Un compleanno al quale Anna si è preparata in modo molto ‘particolare’. Uno scatto mozzafiato, che ha lasciato senza parole tutti, è apparso sul profilo ufficiale di Instagram della Tatangelo. La cantante indossa una camicia bianca che, scivolando sulla spalla, lascia vedere un po’ troppo. I fan solo letteralmente impazziti e il post è stato invaso da cuoricini e commenti. Oltre che auguri per i 33 anni della splendida cantante. Ecco lo scatto che ha alzato la temperatura su Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto. Anna ha letteralmente fatto alzare la temperatura su Instagram con lo scatto in camicia postato sul suo profilo. A quanto pare, sotto la bellissima cantante non indossa biancheria. E il suo notevole decolleté manda in delirio i followers. E voi, cosa aspettata ad augurare buon compleanno a questa splendida trentatreenne? Correte su Instagram!