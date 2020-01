Nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, Armando è ritornato in studio con l’ex fidanzata per spiegare la verità sulla segnalazione.

Aspettavamo da circa una settimana questo momento. E, finalmente, è arrivato. Dopo la clamorosa segnalazione di Gianni Sperti ai danni di Armando Incarnato e il suo inaspettato abbandono a Uomini e Donne Over, il napoletano è ritornato in studio per spiegare tutta la verità sulla vicenda. Non è assolutamente la prima volta che il cavaliere del dating show viene accusato, da altri protagonisti del programma, di aver delle frequentazione al di fuori del contesto televisivo. Lo ha detto anche più volte Maria De Filippi. Ma, data la mancanza di prove, non si è mai andati in fondo. Fino a quando, nella scorsa puntata registrata, Gianni ha praticamente portato le sue prove. È proprio per questo motivo che, nel corso della registrazione di una nuova puntata di ieri, Armando è ritornato in studio con l’ex fidanzata per raccontare la sua verità. Ecco le anticipazioni trapelate dal sito web Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne Over, Armando e l’ex fidanzata in studio: la verità sulla segnalazione

Da quando si è diffusa la notizia, non si fa altro che parlare di questo: Armando Incarnato è davvero fidanzato al di fuori di Uomini e Donne Over. È proprio questo che, secondo alcune foto riportate da Gianni Sperti in puntata, si potrebbe pensare. Ed è proprio per questo motivo che, nel corso della registrazione di una nuova puntata tenutasi ieri, mercoledì 8 Gennaio, il bel cavaliere è ritornato in studio per chiarire, una volta e per tutte, la questione. Stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe non essersi presentato affatto da solo, bensì in compagnia di Jeanette. Ebbene si. Armando è stato accompagnato dalla sua ex fidanzata. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la ragazza abbia raccontato di aver avuto una relazione con Armando. Ma che essa, però, è terminata diversi anni fa. Per quanto riguarda quelle foto pubblicate e che, tra l’altro, hanno alzato il vero e proprio ‘polverone’, la ragazza afferma di essere scatti risalenti al 2014.

La clamorosa rivelazione di Veronica Ursida su Armando

Ma le sorprese non sono affatto finite qui. Perché ‘chiarita’ la questione Jeanette, Veronica Ursida ha dichiarato di essere ancora innamorata di Armando. E di essere pronta a continuare la conoscenza che, qualche settimana fa, è stata interrotta bruscamente.