Sesso in auto: i rischi e i pericoli che correte senza saperlo

Quali sono i rischi se si fa sesso in auto: multe e possibili arresti, cosa sapere.

Più volte, nel corso di vari articoli riguardanti il sesso e come il ravvivare magari una relazione di coppia un po’ spenta. Vi abbiamo consigliato di non inibirvi tra le lenzuola e di provare magari esperienze nuove e particolarmente eccitanti perché caratterizzate da un qualcosa di “illegale”. Il sesso in auto è sicuramente una di quelle esperienze che vi sarà venuta in mente. Tutto giusto. Però bisogna fare attenzione. Già, perché fare l’amore in auto, sebbene sia vostra e sebbene sicuramente abbiate cercato un luogo appartato, è comunque rischioso e ci sono dei pericoli che sarebbe meglio conosceste.

Multe e sanzioni: cosa si rischia se si viene colti in flagrante?

Come riporta la Gazzetta, non si parla certo di arresto per il sesso in auto anche se fino a qualche anno fa il rischio c’era perché questo rientrava negli atti osceni. Oggi se venite beccati in un momento di intimità in un luogo pubblico (anche se siete in auto non importa) siete nel penale, precisamente state violando l’articolo 527 e le multe sono molto salate. Esatto. Quando parlavamo di pericoli e rischi non intendevamo certo delle preoccupazioni a livello fisico, ma a livello monetario sì. Al di là del normale imbarazzo che coglie chiunque sia stato beccato ad amoreggiare in auto, la Polizia o qualunque pubblico ufficiale vi abbia fermato può farvi una multa.

A quanto ammonta la multa per sesso in auto?

La legge parla chiaro, chiunque sia beccato in intimità in auto può essere soggetto a “sanzione pecunaria amministrativa che va dai 5mila euro ai 30mila”. Una cifra da capogiro, soprattutto nell’ultimo caso, il più estremo. Questa sanzione può essere data solo ad uno o ad entrambi i partner, rischiando quindi di raddoppiare il “pericolo”. Ovviamente l’importo scelto sarà legato alla gravita dell’atto. Se avete deciso di fare sesso in auto in una zona pubblica potreste incorrere in sanzioni anche piuttosto salate. Se invece vi ritirate in luoghi più isolati è probabile che per voi ci sia il minimo della pena.

Si può essere arrestati?

Come abbiamo detto, teoricamente a oggi non dovrebbe più esserci l’arresto. Se venite beccati a fare sesso in auto o comunque in atteggiamenti intimi in zone pubbliche, la pena è la multa, ma il rischio di passare delle brutte 48 ore dietro le sbarre non è sparito del tutto. Infatti potreste venire arrestati per una pena di 4 o sei mesi se il fatto è stato compiuto in una zona abitualmente frequentata da minori. Il pericolo che i bambini possano assistere a queste scene è elevato e quindi anche la pena aumenta.